În judeţul Vaslui, numărul infectărilor cu SARS-CoV-2 este în creştere

România a înregistrat o scădere a numărului de cazuri noi de COVID-19 în ultima săptămână.

Cu toate acestea, numărul celor îmbolnăviţi în judeţul Vaslui este în creştere. Astfel, municipiul Bârlad şi mai multe comune au rate de infectare de peste 4 la mia de locuitori, ceea ce a dus la impunerea unor noi restricţii.

În weekend, magazinele şi barurile se vor închide la ora 18:00, iar cetăţenii vor putea circula fără declaraţii asupra lor până la ora 20:00.

Carmen Bâlbâie, primarul comunei Epureni, una din comunele cu o rată mare de infectări cu virusul SARS-CoV-2.

Carmen Bâlbâie: Creşte rata. Cred că tulpina aceasta de virus este mult mai virulentă. Majoritatea sunt în spital, se simt bine. Şi s-a transmis foarte repede, fulgerător, în familii, vecini şi am ajuns la o rată de peste 6 la mie.

La nivelul comunelor, primarii spun că iau măsuri pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2, însă cetăţenii ar trebui să fie primii care să se protejeze.

Carmen Bâlbâie: Am conştientizat, am vorbit cu preoţii, am vorbit cu gestionarii de la magazine, acolo unde oamenii se întâlnesc şi de acolo pot pleca cu infecţia.

Judeţul Vaslui are în prezent aproape 300 de persoane internate în spitalul suport-COVID din Bârlad şi alte aproape 500 pozitive la domiciliu. În privinţa vaccinării, până acum aproape 20.000 de persoane din judeţul Vaslui au primit ambele doze de vaccin. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)