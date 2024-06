În judeţul Vaslui, cetăţenii care nu au încheiate poliţe de asigurare obligatorie a locuinţelor nu sunt sancţionaţi

La nivel naţional, doar puţin peste două milioane de locuinţe aveau asigurare obligatorie la începutul acestui an. Cele mai multe poliţe active sunt în Capitală, în Transilvania şi Muntenia, iar cele mai puţine în Maramureş şi Dobrogea.

În judeţul Vaslui, autorităţile locale spun că nu vor da amenzile prevăzute de lege celor care nu îşi încheie poliţa, pe motiv că nu vor să „încarce” populaţia cu sume greu de încasat.

De altfel, în tot judeţul sunt asigurate doar 9 la sută din locuinţe, adică în jur de 17.000 de imobile.

În judeţul Vaslui, nicio primărie nu sancţionează cetăţenii care nu au încheiate poliţe de asigurare obligatorie a locuinţelor, deşi legea prevede amenzi între 100 şi 500 lei pentru cei care nu au asigurare pentru imobilele deţinute.

Drept urmare, procentul locuinţelor asigurate este în prezent de numai 9,47% din totalul fondului locativ.

Reprezentanţii administraţiei locale din municipiul Vaslui, de pildă, au transmis recent un apel public prin care îndeamnă oamenii să îşi încheie poliţa de asigurare obligatorie, dar recunosc faptul că până acum nu au dispus nici o sancţiune pentru cei care nu au asigurat locuinţele.

Daniel Neacşu, consilier local: În acest moment, primăria nu aplică niciun fel de sancţiune pentru proprietarii de imobile din municipiul Vaslui. Nu ne-am pus în gând să sancţionăm locuitorii municipiului Vaslui.

În rândul populaţiei, părerile sunt împărţite. Cei care nu au asigurare obligatorie încheiată dau vina pe veniturile mici.

-: Am încheiat-o, că n-avem bani. Nu poate să ne oblige. Dacă nu avem bani, ce să facem? De unde să împrumutăm, să plătim asigurări.

-: Asigurările le am la toate locuinţele, au şi copiii. Dar nu mai bine să nu fie şi să plătesc în fiecare an asigurarea? Însă nu toată lumea e conştientă că trebuie plătită asigurarea asta.

Potrivit legii, proprietarii de locuinţe sunt obligaţi să încheie poliţe de asigurare obligatorie, suma maximă asigurată fiind de 20.000 euro pentru locuinţele de tip A şi de 10.000 de euro pentru locuinţele de tip B. Preţul pentru prima de asigurare anuală este de 20 euro, respectiv 10 euro, în funcţie de tipul locuinţei.

