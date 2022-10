Iașul își antrenează tinerii pentru joburile viitorului: peste 200 de înscrieri pentru cele 120 de burse gratuite Generația Tech, oferite în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI)

● Generația Tech s-a lansat pentru prima dată în Iași pe 26 septembrie și oferă 120 de burse de formare pentru tineri, în parteneriat cu Primăria Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași;

● Peste 200 de tineri cu vârsta medie de 21 de ani s-au înscris pentru a primi o bursă și a se antrena în skill-urile viitorului;

● Generația Tech oferă programe de formare în competențe digitale și IT pentru tineri și include următoarele 7 specializări: Project Management, Java, Full Stack JavaScript, Web Design, Dezvoltare Web, Digital Marketing;

● Tinerii aleși în Iași vor face parte dintr-o comunitate națională de învățare, cu posibilitatea de a colabora cu colegi din alte orașe și de a intra în programul de angajabilitate de la finalul cursurilor;

● Programul este sunt acum deschis pentru înscrieri pentru toți tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 24 de ani din Iași: Generatiatech.ro/Iasi.

● Generația Tech este unul dintre cele mai longevive și de impact programe de formare în skilluri IT și digitale pentru tinerii la început de drum, atât pentru începători, cât și pentru avansați. Programele de formare au o durată între două și patru luni. Acestea includ întâlniri și sesiuni săptămânale cu mentori specialiști, sesiuni de lucru pentru micro-proiecte, ateliere de angajabilitate și activități interactive și competiții;

Peste 200 de tineri din Iași și zona metropolitană Iași au aplicat deja la programul de formare Generația Tech, mai mult de jumătate dintre ei (66%) fiind din municipiul Iași. Înscrierile continuă până la finalul lunii octombrie: Generatiatech.ro/Iași. Principalele module de formare pentru bursierii din Iași sunt: Project Management, Java, Full Stack JavaScript, Web Design, Dezvoltare Web, Digital Marketing.

Despre etapele programului Generația Tech

Generația Tech este un program de formare în 3 etape: înscrieri, formarea propriu-zisă, angajabilitate. Seria de înscrieri pentru obținerea burselor de formare a debutat în Iași pe 26 septembrie. La finalul primelor 4 săptămâni de selecție naturală, specialiștii din echipa Generația Tech vor selecta cei mai motivați și dedicați 120 de participanți care s-au calificat pentru burse. După încă 4 luni de formare, bursierii/participanții vor intra în cea de-a treia etapă, cea de angajabilitate. În această perioadă își vor construi portofolii, vor lucra în echipe pentru micro-proiecte împreună cu mentori și specialiști HR și vor fi expuși la oportunități de angajare din partea companiilor locale și naționale.

Vârsta medie a participanților – numiți exploratori (explorers) în cadrul Generația Tech – este de 21 de ani (72% dintre ei), astfel încât la finalizarea perioadei de formare să poată fi angajați sau deveni freelanceri cu ușurință. În program participă și tineri cu vârsta până în 18 ani (21%) sau peste 25 de ani (7%).

Pe parcurs, tinerii vor practica și abilități din zona de soft skills (comunicare, time management, leadership, gândire critică), decisive pentru o carieră cu viitor. Unul dintre modulele Generația Tech construite în această direcție de arhitecții de învățare Digital Nation este “Learn to Learn”. În cadrul lui, exploratorii vor afla cum să învețe mai eficient, cum să-și construiască un mediu performant și cum să își aleagă bine obiectivele.

În cadrul evenimentului din 24 octombrie, cei mai activi exploratori înscriși până acum s-au conectat cu comunitatea de învățare și mentorii din program. În plus, au avut șansa unică să cunoască și să fie încurajați de reprezentanți ai instituțiilor și mediului de afaceri local, care susțin programul Generația Tech în Iași: Primăria Municipiului Iași și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI).

“Iași este una dintre cele mai atractive regiuni în ceea ce privește dezvoltarea carierei și oportunitățile de job. Prin seria de burse gratuite pe care le oferim împreună cu partenerii noștri locali, sperăm să contribuim la dezvoltarea tech și digitală a întregii regiuni. Invităm pe această cale companiile locale și cele naționale cu filială importantă în Iași să susțină Generația Tech, prin oferirea unor noi burse sau prin implicarea activă în programul nostru de angajabilitate cu care continuăm formarea tinerilor după absolvirea cursurilor”, a declarat Paul Apostol, fondator Digital Nation.

“Digitalizarea a adus extrem de multe beneficii întregului oraș. Încercăm să gândim în viitor în toate proiectele pe care le dezvoltăm pentru comunitate, atât la nivel de infrastructură, cât și de valorificare a potențialului tânăr local. Credem că Iașiul se promovează nu doar prin istoria, cultura și frumusețea naturală locală, ci și prin noua generație de profesioniști căreia vrem să îi oferim cât mai multe șanse aici. Generația Tech este un program de impact, profesionist pe care ne-am dorit să îl susținem ca parte din strategia locală de a dezvolta orașul și regiunea într-un nou pol digital și tehnologic”, declară Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași.

În completare, declară Grigore Nepotu, Director Executiv, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) ”Provocările din domeniul IT, concurența în creștere, existența unui HUB IT în continuă dezvoltare, resursa umană tânără și dornică să învețe ne-au determinat să implementăm și la Iași Programul ”Generația Tech”, implementat de către Digital Nation cu sprijinul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) și Primăria Municipiului Iași. Astfel, vom crea un grup de specialiști care vor putea să colaboreze pe perioade determinate sau nedeterminate în diferite proiectele din domeniul IT.

Programele de dezvoltare a competențelor digitale ar trebui să devină parte a tuturor formelor de educație informală, formală și non-formală. Ne dorim să avem continuitate în implementarea acestui proiect și să oferim anual burse tinerilor care doresc să își dezvolte competențele digitale.

Printre beneficiile participanților la Programul ”Generația Tech” prezentate în cadrul discuției amintim unele dintre cele mai importante pentru exploratori: dezvoltarea capabilităților digitale, precum și crearea de oportunități noi de angajare la nivel local și prevenirea migrației tinerilor.

Avem încredere că acest program va aduce un plus valoare într-un domeniu emblemă pentru Iași și dorim să facem o tradiție din implementarea lui la nivelul municipiului Iași și al zonei metropolitane Iași.”

Generația Tech este un program național de formare în skilluri de IT și digital marketing creat de Digital Nation. Generația Tech este susținut în Iași de Primăria Municipală și de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI).

Generația Tech

Generația Tech este programul național care produce schimbări la nivel local, acolo unde construiește comunități locale de învățare, digitalizare și dezvoltare. Generația Tech inspiră sau schimbă destine profesionale în mijlocul unor comunități de susținere. Generatia Tech a dezvoltat programe de formare pentru București, Pitești, Alba, Oradea, Brașov, Focșani, Suceava, Piatra Neamț, Iași.

Programul Generația Tech este un proiect dezvoltat de Digital Nation pentru nevoile de digitalizare ale României, o țară în care doar 29% din populație are competențe digitale de bază și doar 7% din populație a participat la un program de training sau educație continuă, ceea ce face ca țara noastră să fie pe ultimul loc în Europa în termen de index de digitalizare, conform raportului de țară McKinsey, Rise of the Digital Challengers (2019). Ajuns deja la cea de-a patra ediție, programul de specializare în IT&C Generația Tech a demarat în 2019 cu sprijinul Google.org, și a produs până în prezent peste 1.700 de noi specialiști în IT & digital din peste 20 de orașe din țară. Peste 90% dintre cursanții care au participat la atelierele de angajabilitate din cadrul programului au ajuns la cel puțin un interviu cu o companie tech după absolvire, iar 35% dintre aceștia au obținut chiar și primul lor job sau internship în IT, imediat după absolvirea cursurilor de formare.

Digital Nation

Organizație tech care dezvoltă încă din 2013, programe durabile precum Generația Tech, IMM Online, Profesor în Online, Gata de Bac sau Work Retreat. Cu peste 50.000 de beneficiari în mai mult de 32 de regiuni, Digital Nation se concentrează pe impactul la scară națională în educație și digitalizare.

În cadrul programului Generația Tech, echipa Digital Nation a dezvoltat modelul RDEM, cel mai avansat concept de community management local, premiat în 2018 și 2021 la nivel internațional. Acest model inovator crește astăzi ratele de promovare și adopție la peste 75% pentru formarea online. În 2018 și 2020 Digital Nation a primit distincții internaționale pentru inovație și impact la nivel macro pentru două dintre programele organizației. Totodată în 2019 echipa Digital Nation începe, după un concept propriu, construcția unei rețele naționale de hub-uri fizice de tehnologie. Acestea conectează anual peste 3000 de oameni din orașe mici și medii din România, în context de formare sau de digitalizare.

Mai multe detalii puteți găsi la adresa digitalnation.ro și GeneratiaTech.ro.

