Iași: Ziua Unirii Principatelor se va desfășura în Piața Unirii de la ora 10,00

Evenimentele organizate cu ocazia Zilei Unirii Principatelor se vor desfășura în Piața Unirii din municipiul Iași.

Ele vor începe la ora 10,00, iar sosirea oficialităților este programată pentru ora 11,00.

Primarul Iașului, Mihai Chirica a declarat că vor fi prezenți premierul Nicolae Ciucă și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Municipalitatea ieșeană a înaintat o invitație și premierului Natalia Gavrilița, de la Chișinău, să fie prezentă la Iași la manifestările de Ziua Unirii.

Mihai Chirica: Ca în fiecare an Ziua Unirii pentru noi ieșeni are o conotație specială, e locul de unde a pornit procesul de unificare a tuturor provinciilor românești la 1859 și este practic locul în care s-a născut România. Avem să spunem multe invitații date către toți demnitarii importanți ai României. Avem deja și primele confirmări. Va ajunge și premierul României, Nicolae Ciucă, împreună cu președintele Camerei și alți înalți demnitari care ne vor onora prin prezența domniilor lor. Stânga Prutului am trimis invitații chiar către doamna premier Gavriliță, profitând și de venirea premierului Nicolae Ciucă la Iași. E clar că depinde foarte mult de agenda domniei sale, dar dacă vine, ne va onora și îi vom mulțumi cu această ocazie.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)