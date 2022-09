IAȘI: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” organizează o nouă sesiune de admitere în perioada 5-7 septembrie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în perioada 5-7 septembrie 2022 o nouă sesiune de înscrieri pentru studii de licență și master, la facultățile și specializările unde au rămas locuri disponibile după admiterea din iulie.

Candidații au posibilitatea de a se înscrie online, la adresa inscriere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților și filialelor UAIC.

Pentru studiile de licență vor fi scoase la concurs 2378 de locuri. Dintre acestea, 2056 de locuri pentru candidații români: 273 de locuri la buget (din care 15 locuri pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, 6 locuri pentru candidații cu cerințe educaționale speciale/dizabilități, 36 de locuri pentru absolvenții de licee situate în mediul rural, 14 locuri pentru candidații etnici romi) și 1783 de locuri la taxă. De asemenea, 322 de locuri sunt alocate pentru candidații români de pretutindeni: 268 de locuri la buget (dintre care 17 locuri la Extensiunea Bălți și 41 de locuri la Extensiunea Chișinău) și 54 locuri la taxă.

La Facultatea de Drept și Facultatea de Informatică nu se organizează admitere pentru studii de licență în septembrie, întrucât au fost ocupate toate locurile în sesiunea de admitere din iulie.

Candidații se pot înscrie în perioada 5-7 septembrie 2022 pentru locurile rămase libere la specializările de licență în cadrul Filialelor UAIC de la Botoșani și Focșani. Astfel, la Filiala Botoșani sunt disponibile 6 locuri cu taxă la progamul de studii Finanțe și Bănci (ID) și 2 locuri cu taxă la programul de studii Administrație publică (ID). La Filiala Focșani, candidații pot opta pentru programul de studii Limba și literatura română – Limba și literatura modernă (IF), unde sunt 4 locuri la buget și 9 locuri la taxă și pentru programul de studii Istorie (ID), ce pune la dispoziție 14 locuri la taxă.

Pentru admiterea la studii de master, facultățile din cadrul UAIC vor scoate la concurs 1968 de locuri: 1682 de locuri pentru candidații români (383 de locuri la buget și 1299 de locuri la taxă) și 286 de locuri pentru candidații români de pretutindeni: 180 de locuri la buget (dintre care 50 de locuri la Extensiunea Chișinău, 21 de locuri la Extensiunea Bălți) și 106 locuri cu taxă.

Facultatea de Informatică nu organizează admitere pentru studii de master în septembrie, deoarece toate locurile au fost ocupate în sesiunea din iulie.

Candidații care doresc să urmeze studii universitare de master se pot înscrie, de asemenea, pentru locurile rămase neocupate la programele ce vor funcționa în cadrul filialelor Filialelor UAIC de la Focșani și Botoșani. Astfel, la Filiala Focșani sunt disponibile 8 locuri la buget și 4 locuri la taxă la programul de studii Drept și ordine publică (IF), 23 de locuri cu taxă la programul de studii Matematici fundamentale pentru învățământ (IFR) și 1 loc cu taxă la programul de studii Evaluare clinică, consiliere și psihoterapie de cuplu și familie (IF). La Filiala Botoșani a Universității, candidații se pot înscrie pentru cele 9 locuri la buget din cadrul programului de master Retorica discursului științific, literar, jurnalistic, publicitar și electoral (IF).

De asemenea, în perioada 1-6 septembrie 2022 au loc înscrieri pentru studiile universitare de doctorat, pentru cele 150 de locuri la buget (75 de locuri cu bursă oferită de Ministerul Educației) și 119 locuri cu taxă. În plus, pentru candidații români de pretutindeni sunt alocate de la Ministerul Educației 14 locuri la buget (10 cu bursă și 4 fără bursă).

Pentru a veni în sprijinul candidaților la admitere, în perioada 5-9 septembrie, în intervalul orar 9:00-19:00, va funcționa call center-ul Admitere UAIC 2022.

Mai multe informații privind sesiunea de admitere din septembrie la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași pot fi găsite pe site-ul: admitere.uaic.ro