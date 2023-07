Iași: Tudorel Toader candidează pentru un nou mandat de rector la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”

Tudorel Toader candidează pentru un nou mandat de rector la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

El a amintit, în cadrul unei conferințe de presă, realizările din perioada mandatului de rector, printre care creșterea salariilor cadrelor universitare, dar și achiziționarea clădirii Romtelecom de la Fundație.

Tudorel Toader: Mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat, voi continua sub deviza ”Fapte, nu vorbe” și voi prezenta realizările de până în prezent. Când am devenit rector, universitatea avea datorii la bănci, nu se plătea plata cu ora decât la unele facultăți și puțin, salariile erau la minim. Când am devenit rector, la 1 octombrie, plata cu ora s-a realizat la cel mai înalt nivel. Am cumpărat clădirea de Romtelecom cu 2.100.000 euro, deși în precedent se dăduse chirie 3.700.000 euro.

