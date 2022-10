Iași: Teatrul Luceafărul FITPTI – 2022 (program 9 octombrie)

Duminică, 9 octombrie, ora 10 și ora 17.30 (sala mică):

Indigo Moon Theatre Marea Britanie

Sădește-ți inima!

Un mic spectacol de păpuși despre lucruri mari, pentru toate vârstele. Faceți cunoștință cu Grey. Călătoria noastră începe când Grey se trezește prins într-un borcan. Încearcă să-și amintească cum a ajuns acolo și cum s-ar putea elibera. Spectacolul Teatrului Indigo Moon spune povestea importantă a impactului uman asupra mediului înconjurător și se întreabă ce putem face pentru a reechilibra planeta noastră cândva verde, în haosul interactiv al unui laborator! Priviți cum povestea noastră se desfășoară (la propriu) dintr-o singură valiză și urmăriți călătoria lui Grey spre un viitor mai bun cu ajutorul pop-up- urilor magice, al marionetelor și al scenelor interactive.

Teatrul Indigo Moon este o companie de teatru de umbre cu păpuși pentru copii, care a făcut turnee naționale și internaționale în teatre, festivaluri și școli, începând cu anul 2001. Lucrările lor combină tradiții, tehnici și stiluri din întreaga lume, în special din Europa și Indonezia. Spectacolele lor sunt adesea purtătoare de mesaje importante și universal valabile despre lumea din jurul nostru. Îmbinând un design colorat și complex cu muzică originală captivantă, povestiri fascinante și o combinație de marionete, marionete cu tijă, actorie și teatru de umbre, Teatrul Indigo Moon readuce la viață povești clasice, precum Cartea Junglei, Aladdin sau Alice și Iepurele Alb, dar își creează și propriile povești. Până în prezent, au avut sute de spectacole și au lucrat în proiecte cunoscute, inclusiv pentru serialul Peaky Blinders difuzat de BBC Two și au fost consultanți de teatru de umbre pentru trupa pop ″Take That″. De asemenea, au o lungă istorie în desfășurarea de ateliere educaționale pentru copii și adulți.

Regia: Steve Tiplady, Haviel Perdana

Cu: Anna Ingleby

Muzica: Haviel Perdana

Scenografie: Haviel Perdana, Anna Ingleby

Marionete: Nik Palmer

Nonverbal, 4+, 40 min

Duminică, 9 octombrie, ora 11 (sala mare, Teatrul Luceafărul) și ora 17 (esplanada Teatrul Luceafărul):

Compania Jordi L. Vidal Belgia

Coproducție cu Service de l’Interdisciplinaire, Culture Ministry, FWB Belgium

ALAMOR

Alamor este un spectacol original, emoționant și plin de viață, cu dans și păpuși, care vorbește despre o întâlnire extraordinară. Alături de cei doi protagoniști și de marionetă, călătorim cu tandrețe într-o lume onirică, cu bucurie și conflict, cu visare și umor. Muzica rezonează cu abordarea vizuală a spectacolului într-un dans intim al emoțiilor. Presa a spus, printre altele: „Au impresionat publicul cu marioneta lor. În mâinile experte ale celor doi artiști, marioneta prinde viață” FMTM Charleville Mezieres. L‵Ardennais.

Alamor an original, touching and lively performance with dance and puppet, that tells about an extraordinary encounter. With the two protagonists and the puppet, we travel with tenderness in a dreamlike world, with joy and conflict, with dreams and humour. The music resonates with the visual approach of the show in an intimate dance of emotions. The press has said, among others: “They impressed the public with their puppet. In the expert hands of the two artists, the puppet comes to life “ FMTM Charleville Mezieres L’Ardennais

Distribuție: Despina Psymarnou și Julie Querre

Regie, coregrafie și lider de proiect: Jordi L. Vidal

Muzica: Virginie Tasset

Înregistrare: Eugénie Defraigne, Mathieu Calant and Virginie Tasset

Păpușă: Marie Ghislaine Losseau

Decor: Frédéric Philippe și Ikram Haltout

Costume, recuzită: Margaux Vandervelden, Noelle Deckmyn

Video: David Noblet, Matthias Walton, Silvia Marazzi

Foto: Nicolas Clement, Loic Boon, Matthias Walton

nonverbal, 6+, 30 min

Duminică, 9 octombrie, ora 19 (sala mare, Teatrul Luceafărul):

Teatrul Dramaturgilor Români din București

TZUKI ȘI TATI

O comedie ușoară, cu doi „grei” ai scenei românești, TZUKI ȘI TATI îi aduce în fața spectatorilor pe Marius Bodochi și Florin Piersic Jr, așa cum nu au mai fost văzuți până acum. Vă propunem o întâlnire cu doiactori versatili, două personaje cu o poveste curioasă, aflate în fața unei situații neobișnuite, într-un spectacol cu mult umor și efervescență, scris și regizat de Florin Piersic Jr.

A light comedy with two heavyweights of the Romanian stage, TZUKI & TATI showcases Marius Bodochi and Florin Piersic Jr. to the audience as never seen before. We propose an encounter with two versatile actors, two characters with a curious story, facing an unusual situation, in a show with a lot of humour and effervescence, written and directed by Florin Piersic Jr.

Un spectacol de Florin Piersic Jr.

Cu: Marius Bodochi, Florin Piersic Jr.

14+, 90 min