Iaşi: Semimaraton pentru accesul la educaţie al copiilor defavorizaţi, aflat la a şaptea ediţie

Iubitorii de sport sunt aşteptaţi să participe la cea de-a şaptea ediţie a competiţiei Semimaraton Iaşi, care va avea startul din faţa Palatului Culturii, pe 23 aprilie, în duminica de Sfântul Gheorghe.

Potrivit organizatorilor, derulat sub semnul #PowerOfAll Semimaraton Iaşi se doreşte a fi nu numai o competiţie de alergare, ci susţinerea accesului la educaţie, excelenţa şcolară şi educaţia copiilor defavorizaţi prin două cauze, una dintre acestea fiind copiii din centrele educaţionale ale Asociaţiei Salvaţi Copiii Iaşi. Cea de-a doua cauză vizează programul de burse pentru copiii supradotaţi, dar cu posibilităţi materiale reduse, derulat de Asociaţia ProRuralis Iaşi.

‘Acest Semimaraton are mai multe valenţe. Pe de o parte, este important pentru municipiul, pentru judeţul nostru. Este vorba de copiii care sunt în risc de abandon şcolar extrem de crescut şi, pe de altă parte, de copiii care sunt la polul opus, care au rezultate remarcabile la şcoală dar nu au resurse financiare. O altă valenţă importantă a acestui eveniment este faptul că are un loc educativ. Vor fi 2000 de adulţi şi copii care vor alerga. Este important ce transmitem noilor generaţii: oraşul vede că oamenii fac mişcare, fac acte de caritate, şi asta e foarte important. O altă valenţă importantă este mişcarea, sănătatea. Iată că îmbinăm caritatea cu educaţia, valori pe care le promovăm prin acest eveniment’, a declarat Liviu Măgurianu, reprezentantul filialei ieşene a asociaţiei Salvaţi Copiii.

Organizatorii au atras atenţia, în cadrul unei conferinţe de presă, că această competiţie înseamnă o provocare fizică intensă, intrarea într-o comunitate de alergători, dar şi realizarea unei fapte bune.

‘E un eveniment care pe lângă promovează sportul organizatorii vin în sprijinul copiilor defavorizaţi. Cred că ar trebui să fim mai atenţi la copiii de lângă noi’, a declarat presei primarul Mihai Chirica.

În funcţie de nivelul pregătirii sportive, participanţii au la dispoziţie cinci curse din competiţie: Semimaraton individual – 21,097 km (500 de locuri), Cursa individuală BORG WARNER – 10,5 km (500 de locuri), Cursa individuală ESET – 5 km (500 de locuri), Cursa populară CENTRIC de 2,5 km (250 de locuri), Cursa pentru copii VISMA – 600 m (250 locuri).

‘La ediţia de anul trecut experienţa a fost una inedită. Şi recomandăm şi altor persoane să facă aşa cum am făcut noi. Am alergat alături de familie. Copiii noştri au 14 şi 16 ani. Vârsta când preferă să stea mai mult în faţa monitoarelor. Noi preferăm să îi încurajăm să facă mişcare în aer liber. Ne dorim ca şi copiii noştri să experimenteze genul acesta de mişcare în aer liber, curat, pe străzi fără maşini, de mult soare şi energia pozitivă a celor din jur. Anul trecut am alergat 2 km. Suportul primit din partea celor de pe margine ne-a conferit multă bucurie şi energie, aşa că am decis să participăm şi anul acesta’, a declarat Liliana Cotică, una dintre cele 8.500 de persoane care au alergat la ediţia din 2022 a Semimaratonului Iaşi, eveniment în urma căruia s-au strâns 112.500 euro din donaţii pentru educaţia copiilor vulnerabili.

Ediţia din acest an a Semimaratorului va beneficia şi de susţinerea Crinei Pintea, campioană la handbal şi ambasadoare a evenimentului, susţinând cauzele bune implicate.

Conform organizatorilor, detaliile legate de modalitatea de înscriere se găsesc pe site-ul: www.semimaratoniasi.ro iar noutăţile pot fi urmărite şi pe pagina de socializare a evenimentului. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)