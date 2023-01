IAȘI: Sediul Filarmonicii „Moldova” nu va putea fi consolidat prin fondurile puse la dispoziție de Agenția de Dezvoltare Nord-Est

Sediul Filarmonicii „Moldova” din Iași nu va putea fi consolidat prin fondurile puse la dispoziție de Agenția de Dezvoltare Nord-Est deoarece acestea sunt insuficiente.

După discuțiile purtate în ultimele două zile s-a ajuns la concluzia că singura alternativă este ca Primăria Iași să preia imobilul pentru consolidare, iar ulterior să-l returneze Consiliului Județean.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica a arătat că măririle de tarife din construcții au determinat ca prețul final al proiectului să depășească 12 milioane de euro.

Mihai Chirica: Filarmonica trece printr-un test de facere de prea multă vreme. Suma pe care ADR-ul ne-a dat-o pentru salvarea patrimoniul cultural s-o cheltuim doar pe patrimoniul propriu al municipiului Iași și intenționăm să alocăm o sumă de aproape 12 milioane de euro pentru Filarmonică, are nevoie de această investiție. Iașul nu are Filarmonică. Clădirea adevărată, aparține Episcopiei romano-catolice, dar este dată cu această destinație către Consiliul Județean și probabil că o s-o preluăm noi, o o finalizăm, o dăm Consiliul Județean unde să funcționeze instituția Filarmonica Moldova Iași.

Clădirea Filarmonicii „Moldova” este cu risc seismic ridicat și a fost închisă accesului publicului în 2014. (Radio Iași/ FOTO radioiasi.ro)