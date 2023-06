Iaşi: Salvatorii din România şi Republica Moldova participă la exerciţiul internaţional ‘PRUT 2023’

Un exerciţiu cu forţe şi mijloace în teren în care sunt implicate structurile de coordonare şi conducere a intervenţiei în situaţia producerii unor situaţii de urgenţă cu caracter transfrontalier, România – Republica Moldova, se va desfăşura joi, pe raza localităţii Vulturi, comuna Popricani din judeţul Iaşi.

Potrivit unui comunicat de presă, exerciţiul internaţional ‘PRUT 2023’ are drept scop verificarea viabilităţii proiectului Planului de intervenţie comună pentru asigurarea răspunsului în caz de situaţii de urgenţă/dezastre/situaţii excepţionale şi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi a procedurilor asociate, precum şi antrenarea personalului din structurile operative ale IGSU din România, respectiv IGSU al MAI din Republica Moldova, precum şi ale Inspectoratului General de Aviaţie, Unitatea de Primiri Urgenţe Iaşi, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciului Vamal pentru punerea în aplicare a Planului comun.

‘Scenariul prevede două situaţii operative, în prima situaţie este simulat un accident rutier produs pe DN24C, KM.1, din raza localităţii Vulturi, comuna Popricani în care sunt implicate un autobuz şi un autoturism, în urma căruia au rezultat un număr de 37 de victime, iar în situaţia a doua este simulat un accident rutier tot pe DN24C, pe raza localităţii Vulturi în care sunt implicate un autobuz cu pasageri şi o cisternă care transportă substanţe periculoase. În urma evenimentului au rezultat un număr de aproximativ 17 victime şi deversări de substanţe periculoase, fiind activat Planul roşu de intervenţie la nivelul judeţului Iaşi’, menţionează sursa citată.

Potrivit comunicatului, exerciţiul ‘Prut 2023’ este organizat în cadrul proiectului ‘The CBC Romania-Moldova a safer area by improving the Mobile Emergency Service for Resuscitation and Extrication (SMURD) operating infrastructure, by increasing the level of training and maintaining the capacity of professional personnel to intervene in emergency situations’ – SMURD 2.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)