Iași: Proiectului REVIVE Historic Towns and Sites

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași participă, în calitate de partener, alături de Fundacion Universitaria San Antonio, din Murcia, Spania, Turun Ammattikorkeakoulou Oy (Turun) – Universitatea Tehnică de Științe Aplicate din Turun, Finlanda, „Culture Hub Croatia” Platforma za edukaciju – Platforma educațională „Culture Hub Croatia” din Split, Croația, ITACA – Agenția de Dezvoltare Locală din Cellino Atanasio, Italia, la proiectul „REVIVE Historic Towns and Sites – sustainable and inclusive living spaces for future generations inspired by the New European Bauhaus”, coordonat de Združenje Zgodovinskih Mest Slovenije – Asociația Orașelor Istorice din Slovenia, cu sediul în Škofja Loka.

Proiectul are o durată de implementare de doi ani, acoperind intervalul 1 noiembrie 2023 – 31 octombrie 2025, și se axează pe orașe și situri istorice reprezentative din țările participante, pe capacitatea acestora de a fi o reflecție a trecutului nostru și de a ne modela prezentul și viitorul. Obiectivul principal este ca, prin intermediul patrimoniului cultural european, să contribuim la promovarea unui mod de viață sustenabil pentru a permite generațiilor viitoare să se bucure, la rândul lor, de moștenirea primită de la înaintași.

Proiectul va integra experiențe și informații din cele șase state și culturi europene, folosind o abordare trans-sectorială pentru a explora provocări actuale în patru situri urbane: Tržič (Slovenia), Turku (Finlanda), Iași (România) și Cellino Attanasio (Italia).

În acest context, lansăm astăzi un apel deschis dedicat tinerilor artiști români, cu vârsta cuprinsă între 18 și 30 de ani, pentru a deveni membri într-o echipă internațională multidisciplinară și a participa la primele două experimente co-creative, care vor fi organizate în anul 2024, urmând ca pentru cele din 2025 să revenim cu un anunț similar.

Detalii despre apel și procedura de depunere a candidaturii, în documentul atașat, REVIVE_Open Call_RO: https://palatulculturii.ro/exhibition/apel-deschis-pentru-tinere-talente-in-cadrul-proiectului-revive-historic-towns-and-sites/

COMUNICAT DE PRESĂ