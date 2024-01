Iaşi: Proiectul de HG pentru indicatorii tehnico-economici ai noii polivalente – lansat în dezbatere publică

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat astăzi, 22 ianuarie 2024, lansarea în dezbatere publică a proiectului de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală Polivalentă, municipiul Iași, județul Iași”: https://www.mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobareindicatorisalapolivalentaiasi22012024 .

Timp de 10 zile, proiectul de Hotărâre de Guvern va fi în procedură de transparenţă decizională. Ulterior, după adoptarea Hotărârii de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Sălii Polivalente „Regina Maria”, urmează organizarea licitației pentru lucrări și începerea acestora.

Potrivit proiectului de Hotărâre de Guvern, Sala Polivalentă are o valoare estimată la 475.928.489,15 lei, inclusiv TVA, circa 96 de milioane de euro.

Investiția va dura cel mult 24 de luni și va fi realizată de Ministerul Dezvoltării, prin Compania Națională de Investiții SA.

„După cum am anunțat, contăm pe sprijinul real al Guvernului României pentru acest proiect! Mulțumesc și pe această cale președintelui Senatului României și al PNL, domnul Nicolae Ciucă, și ministrului Dezvoltării, domnul Adrian-Ioan Veștea, și tuturor membrilor Guvernului! Este o investiție mare, mai ales în condițiile în care nevoile țării sunt numeroase, dar cred că Statul Român o poate susține și trebuie să o susțină! Am încredere că Guvernul își va onora promisiunea făcută ieșenilor și locuitorilor întregii Regiuni de Nord-Est!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

***

Sala, al cărei teren principal va avea dimensiunile de 60 metri x 30 metri, va fi folosită în permanență ca bază de antrenament pentru sportivi (handbal, baschet, volei etc.) și va avea o capacitate maximă de 9.623 de persoane.

Sala polivalentă va avea o arie construită de 12.926,80 metri pătrați, o arie construită desfășurată de 39.082,75 metri pătrați, o arie utilă de 37.084,25 metri pătrați, un regim de înălțime D+P+2E+E3 (parțial) și o înălțime maximă de 29 de metri.

Sala va avea multiple facilități de servire pentru public, spații comerciale, garderobe, grupuri sanitare, puncte de prim ajutor, terase exterioare etc.

Lângă clădirea principală va fi construită o sală de antrenament cu o arie construită de 1.832,60 metri pătrați și cu o capacitate maximă de 110 persoane. În cadrul complexului vor fi amenajate și terenuri sportive în aer liber cu o suprafață totală de 1.666 de metri pătrați.

Complexul sportiv va include străzi pe o suprafață de 5.860 metri pătrați, parcări pe 3.267,50 metri pătrați, alei pietonale pe 11.230 metri pătrați și spații verzi pe 59.249,70 metri pătrați.

***

Pe 20 decembrie 2023 primarul Mihai Chirica a fost prezent la București și a convins Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, care funcționează pe lângă Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și care include reprezentanți din mai multe ministere, să avizeze proiectul Sălii Polivalente „Regina Maria” de la Iași. Așa cum am anunțat, după acest pas esențial, Ministerul Dezvoltării a inițiat un proiect de Hotărâre care va fi adoptat de Guvern în perioada următoare.

Până în prezent Primăria Municipiului Iași a finalizat și a trimis Companiei Naționale de Investiții SA studiul de fezabilitate al proiectului, proiectul tehnic de execuție (faza DTAC, DTOE, PTh și DDE), Planul Urbanistic Zonal pentru Moara de Vânt – Podgoria Copou, certificatul de urbanism, avizul de mediu, cel de la Autoritatea Aeronautică, autorizația de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Iași, autorizația de construire și toate celelalte documente prevăzute de lege.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași