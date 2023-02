Iaşi: Produse printate 3D din materiale eco-friendly, o afacere de succes a unui absolvent al USV

Un absolvent al Universităţii de Ştiinţele Vieţii ‘Ion Ionescu de la Brad’ (USV) Iaşi şi-a dezvoltat, cu ajutorul fratelui şi al fondurilor europene, o afacere cu piese de schimb pentru maşini, jucării, sculpturi, decoraţiuni, toată gama de produse printate 3D din materiale eco-friendly.

Vlad Andrei Ene este absolvent al Facultăţii de Agricultură USV Iaşi şi împreună cu fratele său, Răzvan, absolvent şi el al Facultăţii de Economie şi Administrarea Afacerilor, a reuşit să îşi transforme visul în realitate – un business de printare 3D, o tehnologie inovatoare şi sustenabilă care poate oferi alternative personalizate şi durabile la produsele convenţionale produse în masă.

În urmă cu un an, tânărul a aflat de la un fost coleg că se organizează un curs de antreprenoriat care oferea finanţări de 20.000 euro pentru cele mai bune idei de afaceri. Având şi susţinerea fratele său Răzvan, Vlad a învăţat nu doar să aştearnă pe hârtie un plan de afaceri, dar şi să-l transpună în realitate.

‘Cursul acesta mi s-a părut a fi o oportunitate bună pentru a încerca să fac un plan de afaceri. Adevărata provocare a fost să găsim nişa care să ‘prindă’ la noi în judeţ, ba chiar la nivel naţional. M-am sfătuit cu fratele meu, care a terminat Finanţe-Bănci. Fiind în domeniu, ştia cum e treaba asta cu planul de afaceri, cu înfiinţarea unei firme’, a afirmat Vlad Andrei Ene.

Atraşi fiind de filmele de ficţiune şi desenele animate, cei doi fraţi au început să caute cât mai multe informaţii despre tehnologia imprimării 3D.

‘Noi suntem fani ‘Star Wars’, ‘Stăpânul Inelelor’, filme, seriale, animee-uri. Din păcate, imprimarea 3D la noi în ţară la noi este adoptată mai încet. După ce am studiat mai mult şi am văzut tot ceea ce se poate realiza, am simţit că iniţierea unei afaceri de imprimare 3D din materiale eco-friendly mă reprezintă. Suntem într-un continuu proces de învăţare. Noi am avut la dispoziţie doar internetul. Doar ce am văzut pe internet. Am încercat să învăţăm tot ce se poate din ceea ce am găsit pe internet şi din diferite ghiduri. Acum avem doar şase imprimante. Vrem să ne extindem’, a afirmat Vlad Ene.

Cu ajutorul unei imprimante 3D achiziţionată cu ajutorul fondurilor europene, tinerii antreprenori creează acum obiecte personalizate şi unice, folosind materiale care altfel ar fi aruncate la gunoi.

‘Această tehnologie are un impact sustenabil asupra planetei şi oferă oportunităţi nelimitate de creativitate. Am crezut că această afacere ar putea face o diferenţă reală în lume, contribuind la protejarea mediului înconjurător şi la reducerea deşeurilor. Am început să creăm tot felul de obiecte, de la jucării şi decoraţiuni, până la piese de schimb pentru maşini. Asta demonstrează că prin pasiune şi perseverenţă, putem găsi modalităţi noi şi creative de a face o diferenţă în lumea noastră şi de a proteja mediul înconjurător, astfel încât să putem lăsa o lume mai bună pentru generaţiile viitoare’, a mai spus Vlad Ene.

Cu ajutorul imprimantei 3D, pot fi realizate obiecte în formă de animale, personaje din seriale, filme, personaje istorice, maşini, jucării, decoraţiuni, piese de artă şi multe altele. Ca orice afacere de succes, tinerii şi-au creat şi site-ul lor www.3dify.ro, unde pot fi descoperite toate produsele inovative şi unice din materiale eco-friendly fabricate în România.

‘Cea mai interesantă parte a imprimării 3D este că posibilităţile sunt nelimitate. Această tehnologie permite să creăm orice obiect pe care îl putem imagina, indiferent de cât de complex sau de neobişnuit ar fi’. Una dintre imprimantele noastre 3D poate produce o gamă largă de produse unice şi diverse, de la cele mai neobişnuite obiecte până la cele mai practice piese de schimb pentru diferite dispozitive şi echipamente. În plus, această tehnologie poate fi folosită pentru a produce piese de schimb pentru maşini sau echipamente, ceea ce poate ajuta la economisirea banilor şi la reducerea deşeurilor, iar utilizarea materialelor reciclate contribuie la reducerea deşeurilor şi la protejarea mediului înconjurător. Piaţa pentru produsele printate 3D este în continuă creştere, deoarece consumatorii devin tot mai interesaţi de alternativele durabile şi personalizate’, a mai menţionat Vlad Ene.

(AGERPRES/FOTO – Comunicat de presă transmis redacției)