Iași: Privé Fashion Events – o simfonie vizuală și estetică între artă și modă

În premieră, o ediție de excepție, impregnată cu artă și modă, se pregătește să revolte piața din România, iar Iașul va fi gazda unei explozii de creativitate și nonconvențional în această toamnă.

Într-o lume a inovației, Privé Fashion Events devine sinonim cu rafinamentul și distincția – locul în care moda devine o expresie artistică, iar arta strălucește cu eleganţă.

În cadrul evenimentului, invitații vor putea admira lucrări de sculptură realizate în bronz și semnate de artistul vizual Felix Aftene. De asemenea, va putea fi văzută și cea mai recentă expoziție realizată de Vladlen Babcinețchi intitulată “Figuri celeste“. Parte din creațiile prezentate în eveniment constituie o frumoasă colaborare cu atelierul de bijuterii Ousiai, reprezentat de designerul Sorina Cotea.

În premieră în România, Privé Fashion Events aduce în discuție un subiect incitant: influența pe care inteligența artificială o are asupra modei și artei. Pentru prima dată, afișul evenimentului este generat folosind inteligența artificială, sub coordonarea designerului grafic și pasionatului de AI, Dmitrii Iordachi.

Evenimentul este o platformă de prim-plan pentru a dezvălui cele mai proaspete și rafinate colecții, semnate de branduri din România și Republica Moldova:

Antonia Nae

Fondat în 2016, Antonia Nae London Couture House este un brand care se concentrează pe frumusețea artei manipulării materialelor, combinând cu pricepere texturi fine și robuste pentru a crea piese de artă spectaculoase, atât în segmentul couture, cât și în cel ready to wear. Antonia a câștigat prestigiosul trofeu „Lipsy the Best Red Carpet Dress” la Graduate Fashion Week 2016, eveniment ce a avut loc la Londra. Acest succes i-a oferit oportunitatea de a participa la un masterclass susținut de Victoria Beckham și la un workshop organizat la Chanel. În anul 2018, s-a remarcat și mai mult, clasându-se pe locul trei în competiția „Britain’s Top Designer” din cadrul London Fashion Week. Creațiile unice ale Antoniei au aparut în reviste de top, precum Vogue UK, Elle, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan.