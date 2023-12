Iaşi: Prima Conferinţă a Colegiului Dieteticienilor din România reuneşte peste 300 de specialişti

Peste 300 de dieteticieni, medici, psihologi şi kinetoterapeuţi din ţară şi din străinătate, vor participa, în perioada 8-9 decembrie, la prima Conferinţă a Colegiului Dieteticienilor din România.

Potrivit organizatorilor, evenimentul organizat de Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din Judeţul Iaşi şi Colegiul Dieteticienilor din România se va desfăşura la Palas Congress Hall şi va fi structurat în două părţi. Astfel, vineri va avea loc sesiunea de comunicări ştiinţifice cu tema ‘Aplicaţiile intervenţiilor nutriţionale în managementul afecţiunilor cardiometabolice’, iar sâmbătă se va desfăşura cursul postconferinţă cu tema ‘Elemente de psihologie cu aplicabilitate în practica nutriţională’.

‘Bolile cardiovasculare sunt ucigaşul numărul unu la nivel mondial. Se estimează că acestea iau vieţile a 17,9 milioane de persoane în fiecare an, ceea ce înseamnă că 2.000 de oameni îşi pierd viaţa în fiecare oră din cauza bolilor de inimă. În ţara noastră, jumătate dintre decese au drept cauză bolile cardiovasculare, iar în anul 2021 o persoană din patru se afla în evidenţa medicilor de familie cu o boală cardiovasculară’, a declarat Adina Rusu, preşedinte al Conferinţei Colegiului Dieteticienilor din România şi preşedinte al Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din judeţul Iaşi.

Organizarea acestei conferinţe îşi propune să crească accentul pus pe nutriţie în gestionarea bolilor cronice, în condiţiile în care, în România, 1 din 12 adulţi are diabet, iar numărul adulţilor care trăiesc cu această afecţiune aproape s-a dublat în ultimul deceniu. Mai mult, în 2021, la fel ca peste tot în lume, România a înregistrat un număr record de cazuri de diabet diagnosticate: circa 1,5 milioane de cazuri.

‘În ceea ce priveşte obezitatea, această pandemie cuprinde tot mai mult, de la an la an, şi ţara noastră. Astfel, conform ultimului Profil de ţară în ceea ce priveşte sănătatea realizat de Comisia Europenă, deşi la adulţi rata obezitate autoraportate din România este sub media din Uniunea Europeană, ratele excesului de greutate şi obezitate în rândul adolescenţilor au crescut constant în ultimele două decenii, una din cinci persoane cu vârsta de 15 ani încadrându-se în aceste categorii. Acelaşi document menţionează faptul că rata alimentară nesănătoase raportate în rândul românilor este mai mare comparativ cu media UE şi că alimentaţia nesănătoasă, inclusiv consumul redus de fructe şi legume, precum şi consumul ridicat de zahăr şi sare, au fost implicate într-un sfert din totalul deceselor înregistrate în 2019’, a mai spus Adina Rusu.

La Conferinţa de la Iaşi vor prezenta lucrări specialişti în domeniu, profesori universitari şi biologi din Iaşi, Cluj, Bacău, Târgu Mureş, Timişoara şi Bucureşti. De asemenea, participanţii la acest eveniment vor avea posibilitatea să înveţe din experienţa a doi importanţi specialişti din Statele Unite, care vin pentru prima dată în România: Sylvia Klinger, dietetician recunoscut şi fondator a ‘Hispanic Food Communications’, şi John Cassilas, director executiv al GlobalRise, o organizaţie care militează pentru creşterea calităţii vieţii copiilor din zonele sărace prin intermediul unei nutriţii optimizate şi unei tehnologii care păstrează cultura şi mâncărurile locale. (Agerpres/ FOTO captură youtube)