Iaşi: Peste 30 de litri de sânge, care pot salva 150 de vieţi, donaţi de 70 de angajaţi voluntari de la Antibiotice

70 de angajaţi ai companiei Antibiotice Iaşi s-au oferit voluntar să participe la cea de-a nouăsprezecea ediţie a campaniei ‘Donează sânge! Pune suflet pentru viaţă!’.

Cei 70 de angajaţi ai fabricii de Antibiotice din Iaşi au donat, împreună, 32 de litri de sânge ce va fi folosit pentru salvarea a peste 150 de vieţi.

Potrivit unui comunicat de presă, Fundaţia Antibiotice – Ştiinţă şi Suflet, în parteneriat cu Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Iaşi, organizează de 10 ani, bianual, în lunile aprilie şi octombrie, campanii de donare de sânge pentru a veni în întâmpinarea nevoii permanente de sânge salvator în spitale.

Anul acesta, în aprilie, de Ziua Mondială a Sănătăţii, regulile impuse de starea de urgenţă datorate pandemiei de coronavirus nu au permis organizarea primei ediţii din 2020, motiv pentru care evenimentul de donare a avut loc pe 16 iunie, imediat după Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, eveniment care a avut loc pe 14 iunie.

‘La nivel naţional, regulile privind izolarea pe perioada stării de urgenţă, precum şi teama de infectare cu virusul SARS-CoV-2, au avut drept consecinţă scăderea dramatică a numărului donatorilor de sânge, astfel că rezervele de sânge din spitale au scăzut în acelaşi ritm alert. E drept, în toată această perioadă, pacienţilor li s-a recomandat să se adreseze spitalelor doar pentru situaţii de urgenţă, însă, odată cu revenirea la activităţile normale, nevoia de sânge a crescut substanţial. În ultima vreme a mai crescut numărul de donatori, dar nu suficient. De aceea CRTS Iaşi, împreună cu Fundaţia Antibiotice – Ştiinţă şi Suflet a organizat această acţiune de donare, devenită tradiţie. Centrul de Studii Clinice aparţinând companiei Antibiotice este, de fapt, singurul centru ieşean cu autorizaţie DSP în care ne putem deplasa în vederea colectării mobile de sânge’, a declarat medicul Andreea Vatamanu, purtătorul de cuvânt al CRTS Iaşi.

Donarea s-a efectuat la Centrul de Studii Clinice al companiei Antibiotice, în condiţii de maximă siguranţă, cu respectarea tuturor regulilor de igienă sanitară şi a celor de distanţare, în vederea asigurării calităţii şi securităţii actului de donare.

‘Dacă ar fi să facem o analogie între criza de sânge din spitale şi criza sanitară actuală, imaginaţi-vă următorul lucru: viaţa unui pacient care aşteaptă eliberarea unui ventilator în secţia ATI se află în acelaşi pericol precum cea a unui pacient care aşteaptă sângele potrivit pentru a fi operat. Dacă problema ventilatoarelor se poate rezolva achiziţionându-le, în cazul crizei sangvine acest lucru nu este posibil, întrucât nu există niciun substitut pentru sângele uman, el nu poate fi fabricat în afara corpului şi are o durată de viaţă limitată. Medicina umană are nevoie de sânge uman, are nevoie de donatori sănătoşi care fac un gest voluntar valoros şi uman!’, a declarat Ioana Tode, preşedinte al Fundaţiei ‘Antibiotice – Ştiinţă şi Suflet’. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)