Iaşi: Operaţie inedită de reconstrucţie mamară realizată la IRO de medici români şi americani

O echipă de medici din cadrul Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi au efectuat o operaţie de reconstrucţie mamară unei femei în vârstă de 38 de ani, folosind o tehnică inovativă preluată de la o echipă de medici americani aflaţi în vizită la Iaşi.

Prof. univ. dr. Dragoş Pieptu, medic chirurg în cadrul IRO Iaşi, a declarat, marţi, în cadrul unei conferinţe de presă, că de 10 ani există o bună colaborare cu specialişti americani, care vin la Iaşi pentru a efectua împreună intervenţii chirurgicale complexe şi de reconstrucţie.

Potrivit sursei citate, luni, în prima sa vizită la Iaşi, dr. Andrea Moreira, director de inovaţii şi profesor asociat la University of Pittsburgh, a învăţat medicii români să execute intervenţii de chirurgie plastică mai laborioase.

‘Este important să educăm populaţia, în special femeile, să ştie că reconstrucţia mamară este o opţiune pentru ele. Bineînţeles, dacă îşi doresc acest lucru. Am colaborat foarte bine cu medicii de la IRO Iaşi, am împărtăşit din experienţa noastră, spitalul are resurse şi ar fi bine ca tot mai multe persoane să aibă acces la aceste proceduri’, a declarat dr. Andrea Moreira.

Intervenţia chirurgicală a durat 10 ore şi peste o săptămână pacienta va fi externată, urmând ca în două săptămâni să îşi reia activitatea.

‘Trebuiau făcute trei intervenţii de reconstrucţie, dar au fost reprogramate din cauze care nu depind de noi, medicii. În cazul pacientei în vârstă de 38 de ani a trebuit să facem o reconstrucţie mamară. De obicei se refăcea doar sânul, dar doamna profesor Andrea Moreira ne-a învăţat să conectăm şi nervii, nu numai vasele. Ne-a adus perspectiva feminină. Este mai bine pentru paciente. Astfel de intervenţii de reconstrucţie se pot face gratuit la IRO iar protezele sunt şi ele gratuite. În străinătate costă între 10.000 şi 50.000 de euro’, a declarat presei prof. univ. dr. Dragoş Pieptu.

O a doua particularitate a acestei intervenţii constă în faptul că medicii au realizat un sân mult mai mare.

‘Pacienta şi-a dorit un sân mai mare. În mod normal folosim la reconstrucţie jumătate din pielea de pe burtă. La pacienta respectivă am folosit toată pielea de pe burtă. Practic, cantitate dublă de piele şi grăsime. Din acest punct de vedere este o premieră medicală’, a declarat medicul.

Din 2014 şi până în prezent la IRO au fost efectuate, gratuit, aproximativ 200 de operaţii de reconstrucţie mamară, cea mai în vârstă pacientă având 83 de ani.

Din echipa medicilor din SUA care au venit în acest an la IRO Iaşi au făcut parte dr. Eduard Chang, profesor la MD Anderson Cancer Center din Houston, Texas şi Godina Fellowship (cel mai important premiu acordat unui microchirurg), dr. Chris Campbell, director de reconstrucţii oncologice şi profesor asociat la University of Virginia, dr. Peter Deptula, microchirurg şi profesor asistent la University of Hawai, dr. Daniel Murariu – medic de origine română, microchirurg la Athena Clinic, Honolulu (Hawai), fost Director de Microchirurgie şi Chirurgie Limfatică şi profesor asociat la University of Pittsburgh.

‘Este un proiect care funcţionează de 10 ani. Medici şi profesori din toată America vin la noi în fiecare an. Proiectul este început de dr. Daniel Murariu, care la acea vreme era rezident la chirurgie plastică iar acum este specialist. El a adus la noi medici de la Universitatea din Virginia, de la MD Andreson din Houston. Este o colaborare atât de strânsă, încât unii dintre ei au venit pentru a şasea oară, alţii vin chiar şi de două ori pe an în acest spital. E o colaborare foarte plăcută şi am dezvoltat o prietenie foarte bună. Lumea consideră chirurgia o chestiune de manualitate. Nu e doar atât. Discutăm cazurile, colaborăm la concepţia variantelor şi tehnicilor pe care să le folosim în timpul operaţiei’, a declarat dr. Dragoş Pieptu.

Medicii americani spun că vin la Iaşi, un loc unde se simt ca acasă, pentru a împărtăşi din experienţele lor.

‘De obicei venim o dată sau de două ori pe an la Iaşi şi la Bucureşti, mai mult pe chirurgie plastică, pentru cazuri mai complexe. Aducem specialişti pe diferite subspecialităţi în chirurgia plastică pentru a arăta tehnici care sunt mai noi şi care să poată fi implementate şi în România. Prin colaborările noastre asta ne dorim, rezolvarea cazurilor complexe aici, în România, pentru ca mai apoi, pe viitor, să nu mai fie nevoie de noi’, a declarat dr. Daniel Morariu, medic la Athena Clinic, din Honolulu.

