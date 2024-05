Iași: Meditații și consultații online gratuite pentru Bacalaureat la UAIC

În perioada 8-20 iunie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) va oferi elevilor o serie de meditații și consultații gratuite pentru probele de limba română și limba engleză de la Bacalaureat.

Organizate în cadrul proiectului FDI „Acces spre succes în educația universitară – AccED” (CNFIS-FDI-2024-F-0511), ședințele se vor desfășura online și vor fi ținute de șase studente de la Facultatea de Litere cu rezultate deosebite la disciplinele predate și cu dorința de a-și împărtăși propriile experiențe legate de examenul de absolvire a liceului: Elena-Luiza NEGURĂ (doctorat), Alexia-Maria COMORAȘU (masterat) și Maria-Corina DIMITRIU (an III, licență) la română, alături de Laura-Ingrid SUCH (masterat), Alexia CARSON (an III, licență) și Beatrice-Gabriela ZANCU (an II, licență) la engleză.

„Ne-am dorit ca aceste ședințe să fie oferite de studenți merituoși, mai apropiați ca vârstă și experiență de elevii care se pregătesc în această perioadă pentru Bacalaureat. Cele șase studente care vor ține orele online au fost alese în urma unui proces de selecție, reprezintă toate cele trei niveluri de studii universitare – licență, masterat și doctorat, și pot fi, fără îndoială, modele de succes pentru elevi, atât în ce privește promovarea Bacalaureatului, cât și continuarea studiilor la universitate și primii pași în viitoarea carieră”, a declarat lect. univ. dr. Sorina CIOBANU, directorul proiectului FDI AccED.

Ședințele de meditații și consultații se vor desfășura după programul descris mai jos și sunt deschise tuturor liceenilor care vor să afle mai multe despre subiectele de la Bacalaureat la cele două discipline, dar și sfaturi practice despre probe. „Toți elevii interesați sunt bineveniți și ne-am bucura dacă ar participa la aceste ore și elevii cu posibilități materiale reduse, care nu au putut beneficia de ore suplimentare de pregătire pentru Bacalaureat. Studentele instructori sunt foarte bine pregătite la disciplinele studiate și le pot răspunde, de la egal la egal, atât la întrebări privind subiectele, cât și la alte nelămuriri legate de examenele finale”, a completat lect. univ. dr. Sorina CIOBANU. Ședințele de meditații sunt coordonate de cadre didactice universitare cu experiență în domeniul pedagogiei celor două discipline, conf. univ. dr. Emanuela ILIE la română și, respectiv, lect. univ. dr. Oana-Maria FRANȚESCU la engleză.

Program ședințe meditații/consultații gratuite

Probe limba română

8 iunie, ora 11:00 – Bilete (proba orală) + Subiectul 1 (proba scrisă)

15 iunie, ora 9:00 – Subiectul 2 + Textul dramatic (proba scrisă)

22 iunie, ora 9:00 – Mari clasici + Poezia interbelică (proba scrisă)

29 iunie, ora 11:00 – Romanul interbelic și romanul postbelic (proba scrisă)

Probe limba engleză

11 iunie, ora 18:00 – Pregătire Speaking

17 iunie, ora 18:00 – Pregătire Listening

19 iunie, ora 18:00 – Pregătire Reading

20 iunie, ora 18:00 – Pregătire Writing

Pentru a se înscrie în program, elevii interesați sunt rugați să completeze formularul disponibil la această adresă: https://forms.gle/HZdE34rR6DFVBwTy6

Liceenii pot alege să participe la o parte dintre ședințe sau la toate, în funcție de necesități, și vor primi datele de conectare pe e-mail. În funcție de cerere, se vor putea organiza și ședințe suplimentare.

