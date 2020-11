Iaşi: Managerul ‘Spitalului Sf. Spiridon’ se retrage de la conducerea unităţii medicale

Managerul celui mai mare şi mai vechi spital din zona Moldovei, Spitalul ‘Sf. Spiridon’ din Iaşi, economistul Ioan Bârliba, a anunţat, joi, că se va retrage de la conducerea unităţii medicale după expirarea contractului.

‘După cum ştiţi, un manager de spital are un contract de management semnat între ministrul Sănătăţii şi managerul spitalului. Eu am dat acest concurs în urmă cu trei ani. Mai exact, pe 18 noiembrie pe 2017. Contractul meu de management expiră pe 18 decembrie. În acest context iau în calcul să nu mai particip la un nou concurs şi să îmi închei, să spun aşa, socotelile cu Spitalul ‘Sf Spiridon’ după ce 14 ani şi jumătate am coordonat această echipă minunată. Am spus că iau în calcul acest lucru şi am vrut să ştiţi dvs. şi să nu aflaţi din diverse surse ce anume se mai zvoneşte‘, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, managerul Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi,

Întrebat fiind de jurnalişti de ce a luat o astfel de decizie, managerul Spitalului ‘Sf. Spiridon’ a declarat că a fost rugat de ‘consiliul de administraţie al familiei’ dar şi pentru că ‘poate e nevoie de sânge tânăr’.

‘Haideţi să spunem aşa: poate şi starea mea de oboseală, poate e nevoie de sânge mai tânăr, s-a vehiculat această expresie de sânge tânăr şi, nu în ultimul rând, consiliul de administraţie al familiei a fost cel care m-a rugat să iau această decizie pentru că simt nevoia să fiu alături de ei. Eu am 61 de ani (…) şi cred că pot să mai fac şi altceva. Ceea ce am putut să fac pentru acest spital, cu modestia cuvenită, am făcut. Sunt oameni minunaţi în acest spital‘, a spus Ioan Bârliba.

Spitalul ‘Sf. Spiridon’ este cea mai veche unitate medicală din zona Moldovei, el funcţionând din secolul XVIII. În prezent unitatea medicală de interes regional are o capacitate de 1.128 de paturi. Aici sunt aduşi pacienţi din zona Moldovei, dar şi din ţară, pentru a se trata sau pentru a fi operaţi. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)