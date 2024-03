Iaşi: Investiţie importantă pentru modernizarea drumurilor care leagă judeţele Iaşi, Neamţ şi Vaslui

Consilierii judeţeni au votat în şedinţa de miercuri demararea procedurii de achiziţie publică pentru lucrări de reparaţii pe DJ 280 între limitele judeţelor Neamţ şi Vaslui, prin Dagâţa, finanţarea necesară fiind asigurată printr-un credit de angajament în valoare de 27,49 milioane de lei, cu TVA.

Potrivit preşedintelui CJ Iaşi, Costel Alexe, reabilitarea acestui tronson de drum judeţean va asigura condiţii de trafic la standarde moderne între Dagâţa şi satele Piscu Rusului, Zece Prăjini şi Băluşeşti, făcând în acelaşi timp legătura cu judeţele Neamţ şi Vaslui.

‘Continuăm să investim pentru a ne atinge obiectivul asumat: să circulăm integral pe asfalt de la un capăt în altul al judeţului. Prin votul de astăzi, vom putea asigura şi asfaltarea celor 11,5 km din DJ 280, între limitele judeţelor Neamţ şi Vaslui, prin Dagâţa. Avem o viziune clară de dezvoltare a fiecărei comunităţi, iar investiţiile în infrastructura rutieră vor fi în continuare o prioritate a acestei administraţii liberale”, a declarat el.

Tot în şedinţa de miercuri, consilierii judeţeni au votat încheierea unui acord de cooperare cu raioanele Basarabeasca şi Drochia din Republica Moldova.

‘Mă bucur că, astăzi, am marcat momentul istoric de la 27 martie 1918, Unirea Basarabiei cu România, prin aprobarea acordului de cooperare între judeţul Iaşi şi raionul Călăraşi din Republica Moldova. Tot astăzi, am semnat şi acordurile de cooperare cu raioanele Basarabeasca şi Drochia. În decursul istoriei, drumul României şi al Basarabiei s-a găsit de multe ori la răscruce, dar fie că am fost sau nu sub aceleaşi graniţe, inimile noastre au bătut tot ca a unui singur popor”, a spus Costel Alexe.

Preşedintele Consiliului Judeţean i-a înmânat titlul de ‘Cetăţean de onoare al judeţului Iaşi’ Angelei Paveliuc Olariu, doctor etnograf, pentru contribuţia deosebit de valoroasă la conservarea şi promovarea tradiţiilor culturale şi istorice ale judeţului Iaşi, dar şi din Suceava şi Botoşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)