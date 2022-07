Iaşi: Intervenţie în premieră la Spitalul de Pneumoftiziologie, la un pacient cu proteinoză alveolară

O echipă de medici de la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie din Iaşi a efectuat o intervenţie endoscopică în timpul căreia au aplicat procedura Whole Lung Lavage, care presupune o spălătură totală, în cazul unui bărbat în vârstă de 55 de ani.

Managerul Spitalului de Pneumoftiziologie, conf. univ. dr. Radu Crişan Dabija, medicul şef al secţiei ATI, Gabriel Florin Iosep, şi dr. Anda Tesloianu au efectuat o intervenţie endoscopică unui bărbatul diagnosticat cu o boală rară – proteinoză alveolară.

Conform medicilor, acest pacient a fost internat în spital din cauza COVID-19. După un timp de la externare, pacientul a revenit la spital pentru că se simţea în continuare rău, motiv pentru care medicii i-au făcut un Computer Tomograf.

‘Nu e un diagnostic uşor de pus. Pe o radiografie seamănă foarte bine cu o infecţie. Dacă a avut COVID, arată cam la fel. Poţi confunda şi cu o pneumonie, cu o infecţie. De aceea am făcut şi examinare CT. În acest caz am descoperit întâmplător că pacientul suferea de această afecţiune. A făcut COVID. Post-COVID se simţea în continuare rău. La CT am ridicat suspiciunea de proteinoză alveolară. S-a confirmat. A trebuit să intervenim pentru că starea sa se degrada foarte repede. Avea probleme de respiraţie. Această intervenţie era singura lui şansă de a rămâne în viaţă. Pentru astfel de cazuri nu există tratament. Singurul mod în care poţi să îi ajuţi este acel Whole Lung Lavage care le poate prelungi foarte mult viaţa. Sunt cazuri în literatura de specialitate care au trăit şi 10-17 ani după o astfel de procedură’, a declarat pentru AGERPRES conf. univ. dr. Radu Crişan Dabija, cel care a făcut intervenţia endoscopică.

Medicul a precizat că astfel de cazuri sunt foarte rar întâlnite.

Conform literaturii de specialitate, sunt diagnosticate 0,37 cazuri de proteinoză alveolară la 100.000 de locuitori. Boala se manifestă cu pierderea posibilităţii de a transfera oxigen din plămâni în sânge şi dioxid de carbon din sânge în plămâni, din cauza acumulării în exces de proteine în alveolele pulmonare. Singura modalitate de tratament o reprezintă lavajul pulmonar, făcut cu mari cantităţi de ser fiziologic preîncălzit la temperatura corpului. Totodată, este şi singura modalitate de a salva un om care se îneacă, la propriu, cu secreţiile sale excesive din plămân.

‘În cei 17 ani de carieră în această unitate medicală, acesta este cel de-al doilea caz întâlnit. Am mai întâlnit într-un stagiu făcut în străinătate. Pentru efectuarea intervenţiei endoscopice a fost nevoie de zeci de ore de documentare. Ne bucurăm cu toţii că post-operator pacientul se simte bine. El a fost detubat după 6 ore. Acum este internat la Terapie Intensivă, iar luni va fi dus într-un salon din spital’, a precizat dr. Radu Crişan Dabija.

Medicul a declarat că intervenţia va trebui repetată şi la celălalt plămân al pacientului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă