Iaşi: În Parcul Copou a început amplasarea unor bănci în formă de carte, inscripţionate cu versurile capodoperelor eminesciene

Primăria Iaşi a amplasat în Parcul Copou, în apropierea Teiului lui Mihai Eminescu, bănci modelate sub formă de carte şi care au fost personalizate cu versuri din poeziile marelui poet naţional.

Primele bănci au fost amplasate în Parcul Copou iar vizitatorii se bucură de acest proiect inovator, mai ales pentru că în timp ce se odihnesc pot reciti versurile din marile capodopere eminesciene precum ‘Glossă’ sau ‘Lacul’.

‘Sunt nişte bănci sub formă de carte pe care au fost scrise versuri ale marilor autori români. Deocamdată am început cu Mihai Eminescu, dar vom continua şi cu alţi poeţi. Am început cu Eminescu pentru că mâine, 15 iunie, îl vom comemora. Astfel de bănci vor fi amplasate în toate zonele şi parcurile din oraş. Deja au fost fabricate 22 asemenea bănci care dincolo de aspectul lor şi mesajul pe care îl transmit sunt mai greu de vandalizat. Desigur, cu excepţia vopsirii. Dar nu vor mai putea dispărea băncile din parcuri pentru că un astfel de mobilier urban cântăreşte peste 1,2 tone’, a declarat, pentru AGERPRES, primarul Mihai Chirica.

Edilul a afirmat, totodată, că pentru realizarea acestui mobilier urban s-a inspirat în timpul vizitelor făcute în alte ţări.

‘Am spus să-l adaptăm. Băncile au elemente de identificare a istoriei şi culturii Iaşiului’, a precizat primarul Mihai Chirica.

Formatul băncilor este o concepţie a angajaţilor de la SC Servicii Publice SA, o instituţie aflată în subordinea Primăriei Iaşi.

‘Inclusiv matriţele sunt realizate de noi. La fel, întreg procesul tehnologic şi materialul din care este realizat acest mobilier urban’, a declarat directorul SC Servicii Publice, Laurenţiu Ivan.

Acesta a mai precizat că până la sfârşitul anului în parcurile din Iaşi vor fi amplasate 50 de astfel de bănci.

