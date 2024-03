Iași: Flashmob de Ziua Internațională a Sindromului Down

Miercuri, 20 martie 2024, Fundația Star of Hope Romania organizează o conferința de presă cu scopul de a sărbători Ziua Internațională a Sindromului Down. Evenimentul va începe la ora 12.00 şi se va desfăşura în Sala Mare a Primăriei Iaşi.

Cu acelaşi prilej, începând cu ora 13.00, vă invităm să rămâneți alături de noi și să participați la flashmob-ul acceptării, pe pietonalul Ștefan cel Mare, condus de renumita instructoare de Zumba, Bia Energia, în acordurile muzicale ale DJ-ului Kniolla.

Anul acesta, ne-am aliniat inițiativei propuse de World Down Syndrom Day și vom acționa după motto-ul lor: „Oamenii sunt cu toții diferiți. Fiecare persoană cu sindrom Down este diferită. Fiecare persoană cu o dizabilitate este diferită. Nu ne comportăm cu toții în același mod și nu ne plac aceleași lucruri. Fiecare dintre noi are propria identitate, propriile interese, simpatii și antipatii, daruri și talente, la fel ca toată lumea.”

Evenimentele sunt parte a campaniei „O comunitate fără bariere”, care se va desfăşura în perioada 20 martie – 22 aprilie 2024, o campanie conștientizare a comunității cu privire la importanța acceptării și integrării persoanelor cu sindrom Down și autism.

➢ Pe 21 martie 2024, vă lansăm provocarea de a purta șosete colorate diferite. Credeți sau nu, șosetele fac oamenii să vorbească! Ideea este să începeți o conversație, așa încât, atunci când oamenii vă vor întreba despre șosetele dvs, să le puteți spune: „Le port pentru a crește gradul de conștientizare a sindromului Down”. Nu uitați ca mai apoi să distribuiți un selfie „Lots Of Socks” pe rețelele sociale și să ne dați și nouă fotografia să facem un boom al conștientizării pe social media.

➢ În perioada 25-29 martie 2024| 15-19 aprilie 2024, organizăm atelierele creative de confecționat lumânări ”Aprinde Speranța” pentru susținerea terapiei copiilor cu sindrom Down și autism din cadrul centrului de zi Star of Hope Iași. Taxa de înscriere pentru preșcolari și școlari este de 25 lei și 50 lei pentru adulți. În cadrul atelierelor participanții vor confecționa lumânărele sub îndrumarea personalului fundației, pe care le vor putea lua ulterior acasă.

➢ 2 aprilie 2024, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului vom organiza un seminar pentru cadrele didactice cu tematică specifică autismului. Înscrierea și participarea la seminar înseamnă o donație în valoare de 100 lei.

➢ Târgul Faptelor Bune a III a ediție va avea loc în perioada 11 – 12 aprilie 2024, la sediul Fundației Star of Hope Romania, strada Bariera Veche nr 3, Iași. Vă așteptăm cu lucruri de calitate pe care să le achiziționați pentru dvs sau pentru cei dragi și faceți și o faptă bună.

(Comunicat de presă)