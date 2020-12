IAȘI: Două segmente din Autostrada 8 vor fi finanțate prin programul Național de Redresare și Reziliență

Două segmente din Autostrada 8 vor fi finanțate prin programul Național de Redresare și Reziliență a anunțat astăzi, la Iași, ministrul fondurilor europene Marcel Boloș.

El a precizat că primul segment este cel care face legătura între localitățile Moțca – Tg. Neamț și frontiera cu munții Carpați și are are o lungime de 34 de kilometri. Cel de-al doilea tronson are o lungime de 25 de kilometri și este între Tg Mureș și Miercurea Nirajului.

Hotărârea a fost luată în această seară la Iași după dialogurile purtate cu reprezentanții Asociațiilor care militează pentru construirea în regim de urgență a Autostrăzii Ungheni-Iași-Tg. Mureș.

Marcel Boloș: Am identificat soluția de finanțare pentru Autostrada A8 și anume: capătul estic, cel care asigură legatura între localitatea Moțca – Târgu Neamț – Leghin, cu o lungime de 34 de kilometri, va fi propunerea noastră pentru includerea în Facilitatea de Redresare și Reziliență, instrument financiar pe care îl avem la dispoziție și capătul vestic, cel care asigură legatura între Miercurea Nirajului și Târgu Mureș, cu o lungime de 25 de kilometri, va fi de asemenea propunerea noastră pentru includerea în Facilitatea de Redresare și Reziliență.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)