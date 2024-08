Iaşi: Cursuri de resuscitare şi defibrilare automată oferite de SMURD măicuţelor de la Voroneţ şi Moldoviţa

Măicuţele de la Mănăstirea Voroneţ şi Mănăstirea Moldoviţa vor lua parte, vineri, la un curs de resuscitare şi defibrilare automată, a anunţat, joi, coordonatorul serviciului SMURD la nivel regional, prof.univ.dr. Diana Cimpoeşu.

Potrivit sursei citate, la iniţiativa maicii stareţ de la Mănăstirea Voroneţ, un grup de 24 de persoane format din măicuţe şi personal laic din cadrul celor două lăcaşe de cult vor lua parte la astfel de cursuri de resuscitare cardio-respiratorie, defibrilare automată externă.

‘E prima dată când organizăm astfel de cursuri la o mănăstire. Maica stareţă a primit donaţie un defibrilator automat, şi pentru că este o persoană foarte doritoare să acumuleze noi cunoştinţe şi cu grijă de oameni. Înainte de pandemie le-am spus că fiecare primărie, staţiune, fiecare comunitate ar trebui să aibă un defibrilator automat pentru că vin foarte mulţi turişti. În urmă cu o lună am cunoscut-o pe maica stareţă care mi-a spus că are un defibrilator. Aşa de mult m-am bucurat încât am promis că venim să facem un curs de defibrilare şi resuscitare. Desigur, vom răspunde şi altor întrebări de prim ajutor’, a declarat, pentru AGERPRES, prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)