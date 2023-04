Iaşi: CJ anunţă deschiderea unui apel de 7,7 milioane lei pentru proiecte de dezvoltare economică şi socială

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a anunţat, miercuri, că se deschide un nou apel de proiecte prin Programul Judeţean de Dezvoltare Economico Socială (PJDES) Iaşi, în valoare de peste 7,7 milioane de lei.

‘Valoarea totală alocată prin PJDES pe anul 2023 este de 7.750.000 lei. Anul trecut, interesul primăriilor faţă de acest program a fost extrem de mare. Acest lucru a demonstrat că nevoia de a aloca fonduri în modernizarea infrastructurii de pieţe şi târguri şi terenuri de sport este într-adevăr mare şi că investiţiile de acest tip sunt aşteptate de ieşeni. Din acest motiv, am decis să continuăm programul şi să alocăm mai multe fonduri pe componenta terenurilor de sport pentru a reuşi să construim infrastructura sportivă în cât mai multe comunităţi. Filosofia acestei administraţii este să dăm o şansă la dezvoltare tuturor comunităţilor din judeţ şi să creăm oportunităţi egale pentru ieşeni. Şi tinerii din Miroslava, şi cei din Gropniţa sau de la Tătăruşi au aceleaşi drepturi, iar banul public trebuie să fie investit în mod echitabil. Îmi doresc cu adevărat să putem sprijini cât mai multe primării din judeţ să implementeze astfel de proiecte şi să facem viaţa mai bună ieşenilor pe care îi reprezentăm. Mult succes aplicanţilor’, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi.

Potrivit sursei citate, cererile de finanţare pot fi depuse începând cu data de 1 mai, termenul de depunere fiind de 30 de zile calendaristice, până la 31 mai, cu menţiunea că, în momentul în care valoarea cumulată a cererilor de finanţare acoperă un procent de 150% din valoarea totală eligibilă alocată per an şi per domeniu specific de activitate/componentă eligibilă, apelul de proiecte va fi închis.

