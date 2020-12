IAŞI: Circulația rutieră, interzisă temporar pe bulevardul Ștefan cel Mare

Dată fiind evoluția relativ favorabilă a situației sanitare în Municipiul Iași, unde coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la 1.000 de locuitori a coborât în ultimele zile sub nivelul de 2 la mie, și deciziile Comitetului Local pentru Situații de Urgență și ale celui Județean privind o serie de măsuri de relaxare a restricțiilor pentru agenții economici, începând de astăzi, 30 decembrie 2020, de la ora 20.00, până duminică, 3 ianuarie 2021, la ora 24.00, circulația rutieră va fi interzisă pe bulevardul Ștefan cel Mare, de la intersecția cu strada I. C. Brătianu până la intersecția cu strada 14 Decembrie 1989, precum și pe strada I. C. Brătianu, până la intersecția cu strada Agatha Bârsescu.

Măsura își propune să sprijine circulația pietonală în zona centrală în zilele libere din preajma Anului Nou, și să susțină activitatea agenților economici care, potrivit ultimelor reglementări locale, își pot relua parțial activitatea.

Reamintim că, potrivit Hotărârii nr. 25 din 29 decembrie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență a Municipiului Iași, confirmată prin Hotărârea nr. 125 din 30 decembrie 2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, se permite activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și / sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului / numărului de locuri, în intervalul orar 6.00 – 23.00.

Măsura se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași