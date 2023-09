Iași: Cea de-a XIV-a ediție a campaniei „Nocturna Bibliotecilor”

În ultimul weekend al lunii septembrie, în toate bibliotecile publice din România se desfășoară campania Nocturna Bibliotecilor, eveniment cultural național ajuns la ediția a XIV-a, inițiat de Asociația Națională a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) cu scopul de a promova colecțiile și serviciile de bibliotecă, cultura informaţiei și a lecturii.

Evenimentul se desfășoară simultan în bibliotecile din România şi din Republica Moldova, iar sloganul acestei ediții este: „Biblioteca – Sunet – Imagine – Culoare”.

Biblioteca Județeană Gh. Asachi” din Iași se alătură campaniei cu o serie de activități care se vor desfășura pe parcursul unei săptămâni, după cum urmează:

„Memoria Cărții – Patrimoniu Viu al unei comunități”

Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași în colaborare cu Biblioteca Academiei Române – Filila Iași organizează miercuri, 27 septembrie 2023, de la ora 13.00, activitatea: Memoria Cărții – Patrimoniu Viu al unei comunități, care se va desfășura la Biblioteca Academiei Române – Filiala Iași (Bulevardul Carol I nr. 8). Apropierea faţă de patrimoniul cultural trezește sentimentul identitar al locuitorilor, de apartenenţă la valorile ţării, ale regiunii sau ale oraşului. Programul cuprinde prezentări („De la tăbliţă la tabletă. Suporturi şi formate de carte”, „Cărţi de patrimoniu în Biblioteca Academiei Române, Filiala Iaşi”, „Manuscrisele şi cărţile rare existente din colecțiile Bibliotecii „Gh. Asachi”), vizitarea ueni expoziții de carte de patrimoniu și un tur ghidat al Bibliotecii Academiei.

Flashmob: Cartea și dansul

În fiecare an, tot în această perioadă, mai exact, între 23 și 30 septembrie, se desfășoară și Săptămâna Europeană a Sportului, care promovează un stil de viață mai activ și mai sănătos în rândul a milioane de oameni din Europa și din afara acesteia. Și pentru că Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași susține „Mens sana in corpore sano”, vă invităm joi, 28 septembrie 2023, la ora 14.00, la sediul central (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10) la evenimentul Cartea și dansul. Sesiunea este susținută de instructorul de sport/antrenor, BiaEnergia® și DJ Kniolla Iași. Sponsorul activității este echipa Old Irish Pub & Cuptorașul coordonată de manager Olga Banaga.

Pentru a participa este obligatoriu și necesar să aveți măcar o carte asupra dumneavoastră.

Cartea – sunetul și imaginea cugetului meu

Vineri, 29 septembrie 2023, de la ora 09.00, la Școala Gimnazială „Ionel Teoodreanu” se va desfășura activitatea „Cartea – sunetul și imaginea cugetului meu”, organizată în parteneriat Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic. Prof. înv. primar Cristina Elena Alexa și bibliotecar Manuela Mocanu vor evidenția importanța cărții și a bibliotecii în viața fiecăruia, iar sub îndrumarea lectorului univ. dr. Ona Anghel, elevii vor descoperi legăturile dintre Bibliotecă, Sunet, Imagine și Culoare. Întâlnirea va avea loc la biblioteca școlii. Cu aceeași ocazie, tinerii vor face cunoștință cu serviciile de bibliotecă care li se potrivesc cel mai bine.

Interactivitatea Lecturii

Vineri, 29 septembrie 2023 de la ora 12.00, la Biroul Împrumut pentru Copii (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 10), are loc manifestarea „Interactivitatea Lecturii”, organizată în parteneriat cu Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași – Facultatea de Teatru. Elevi de la Școala Gimnazială „Ion Neculce” Iași, coordonați de prof. Oana Ionescu și bibliotecar Simona Cuzic, vor lectura și vor reinterpreta cunoscuta poveste „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă. De asemenea, prof. univ. dr. Anca Doina Ciobotaru și lect. univ. dr. Carmen Antochi vor explica cum poate cartea să creeze în mințile noastre sunet, culoare și imagine peste timp, toate constante, vii, reale și prezente în viețile noastre.

