Iași: Astăzi va fi inaugurată Baia Publică Municipală destinată persoanelor defavorizate

De astăzi , în cartierul Dacia din Iași, funcționează o zonă de dușuri sociale.

Acestea au fost organizate într-un punct termic dezafectat situat pe strada Buridava. Pentru amenajarea clădirii s-au cheltuit 20.000 de lei iar dotările au costat 11.000 de lei.

De asemenea au fost montate și două mașini de spălat.

S-a încheiat un parteneriat cu ONG-urile în vederea identificării persoanelor fără adăpost care să poată beneficia de dușurile sociale. Investiția se desfășoară pe 200 de metri pătrați.

Mihai Chirica: Nu este neapărat o înlocuire a băii publice pe care cu timpul o vom repune în funcțiune, ci e dorința de a aduce un sprijin pentru persoanele aflate în nevoi și care au diverse probleme din punct de vedere al locuirii și nu-și mai permit pentru că nu au să facă o baie și e o problemă și de sănătate. Sunt 10 cabine de duș și o spălătorie pentru a-și putea spăla și lenjeria și care sigur vizează în special persoanele cu venituri foarte scăzute sau va deveni o mână de sprijin pentru serviciile medicale de urgență la preluarea persoanelor fără adăpost, care trebuie trecute întâi printr-un proces de spălare absolut necesar pentru a putea face o investigație medicală corectă.

Referindu-se la fosta clădire a Băii Comunale, din apropierea Mitropoliei, primarul Mihai Chirica a spus că aceasta va funcționa ca un Centru de Preluare a Persoanelor fără Adăpost, având în vedere că numărul acestora a crescut foarte mult.

Mihai Chirica: Baia publică din centru o ținem ca un punct de preluare a persoanele fără adăpost, care din nou am reactivat-o. A crescut foarte mult numărul cerșetorilor, a celor care dorm pe străzi, a celor care dorm prin tot felul de parcuri și scări de bloc și avem foarte multe reclamații. Am discutat și cu poliția locală și cu Direcția de Asistență Socială. Reactivăm acea locație, sigur, împreună cu cei care ne-au fost parteneri și în perioada de iarnă, plus că toată iarna funcționează ca un punct de preluare persoanelor fără adăpost, deci e destul de greu să o mai facem un loc de bălăceală sau de înot cum mai era câteodată.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO Primăria Iași)