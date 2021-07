Iași: Astăzi are loc examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa

Astăzi, are loc examenul de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.POPA” din Iași.

În acest an la sunt inscriși cu 110 candidați mai puțini față de anul trecut.

UMF Iași a scos la concurs 791 de locuri bugetate și 534 cu taxă.

Cea mai mare concurență este la „Nutriție și Dietetică” – 6,44 candidați pe un loc și cea mai scăzută este la „Farmacie” – 0,5 pe un loc.

Fața de anul trecut concurența a crescut semnificativ la specializarea „Medicină Dentară” și la liniile de predare în limba franceză.

Cifrele Admiterii 2021 la UMF Iași: 2.226 de candidați, 600 de cadre didactice și auxiliare implicate în organizare, 85 de săli de concurs

Duminică, 25 iulie, are loc concursul de admitere organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași. Pentru cele 791 de locuri bugetate și 534 de locuri cu taxă s-au înscris 2226 de candidați. Deși numărul de dosare de înscriere este mai mic cu 110 față de anul trecut, UMF Iași are și anul acesta cea mai mare concurență de Medicină dintre UMF-urile tradiționale, 3,87 pe loc bugetat.

„Anul acesta avem o concurență mai mică la specializarea Medicină, comparativ cu anul trecut, însă ne menținem pe primul loc în țară la această specializare. A crescut concurența la Medicină Dentară și Tehnică Dentară, anul acesta, față de anul trecut. Din păcate, în continuare asistăm la un trend descendent al numărului de înscriși la Facultatea de Farmacie. Sper să găsim soluții de a atrage tinerii spre această facultate, pentru că țara are nevoie de profesioniști din domeniul medicamentului. Le doresc tuturor candidaților mult succes!” a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Candidații se pot prezenta duminică, 25 iulie, începând cu ora 8.00 la sala de concurs unde au fost repartizați. Ocuparea locurilor în săli se desfășoară în intervalul orar 8.00 – 9.30. La ora 10.00 începe testul grilă. Durata de desfășurare a probei scrise este de 3 ore (între 10:00 – 13:00)

„Și în acest an, organizarea concursului de admitere a impus mobilizare, implicare și responsabilitate, cu o grijă deosebită în respectarea tuturor cerințelor sanitare impuse de pandemie. Pentru cei 2226 de candidați am pus la dispoziție 85 de săli și amfiteatre, atât în corpurile de clădire ale UMF Iași, cât și în locații ale altor universități ieșene. Aproximativ 600 de cadre didactice și auxiliare vor fi implicate în procesul de admitere, se vor distribui măști, vor fi recipiente cu dezinfectant în săli și la intrarea în clădiri și se va măsura temperatura candidaților la intrare. Este un efort considerabil, dar am dovedit încă o dată că putem față cu brio tuturor provocărilor”, a declarat prof. univ. dr. Viorel Scripcariu, rectorul UMF Iași.

Admiterea în cifre

2226 candidați

85 săli și amfiteatre și trei săli speciale (la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași – 55 de săli, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – 15 săli, la Universitatea de Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi – 10 săli și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi – 10 săli)

600 de cadre didactice și auxiliare implicate în procesul de organizare

Reguli pentru candidați

La intrarea în sala de concurs vor prezenta:

• actul de identitate pe care candidatul l-a depus on-line (Carte de identitate/pașaport în termen de valabilitate la data concursului);

• legitimația de concurs imprimată pentru confirmarea locului în sala de concurs;

• declarația pe propria răspundere privind starea sănătăţii.

Candidații care și-au schimbat numele sunt rugați ca pe lângă cele trei documente menționate să prezinte și o copie simplă a actului doveditor.

La intrarea în clădirea unde se află sala în care au fost repartizați, vor arăta legitimația de concurs șefului de clădire.

Acesta le va lua temperatura, le va da mască și îi va direcționa spre sala de concurs.

Intrarea în sala de concurs se va face în mod organizat, păstrând distanţă de 1,5 m. vor purta mască și vor utiliza antisepticul de mâini, puse la dispoziție de către Universitate. În sala de examen se intră doar cu o sticlă de apă, dar fără etichetă. Telefoanele mobile, gențile si tot ce au asupra lor, în afara sticlei cu apă, vor fi lăsate într-un loc indicat de șeful de sală.

La intrarea, respectiv la ieșirea din sălile de examen, aceștia nu au voie să fie însoțiți, cu excepția persoanelor cu nevoi speciale (care vor urma instrucțiunile primite de la organizatori); candidații cu nevoi speciale vor anunța comisia de admitere, despre necesitatea de a fi sprijiniți, pentru a se găsi cea mai bună soluție pentru ei (condiții speciale în sală, acces la săli de la parter, etc.);

Vor utiliza calculatoare de birou, markere și pixuri puse la dispoziție de către Universitate. Dacă au terminat mai devreme, nu pot părăsi sala înainte de ora 10.30. Dacă pleacă la final (ora 13.00) candidații își vor putea lua grila cu întrebări.

După predarea tezei, candidatul părăseşte zona locaţiei, iar rezultatele vor fi afişate online, lucrările fiind corectate doar într-un Centru de scanare special amenajat (tezele nu vor mai fi scanate în sala de concurs).