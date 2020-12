Iaşi: 40 de intervenţii de transplant renal, realizate în acest an la Spitalul ‘Dr. C. I. Parhon’

Medicii de la Centrul Regional de Transplant Renal din cadrul Spitalului ‘Dr. C. I. Parhon’ au efectuat în cursul acestui an 40 de transplanturi.

Coordonatorul echipei chirurgicale a Centrului de Transplant Renal, dr. Corneliu Moroşanu, a declarat că spre deosebire de anul trecut, când au fost 27 de transplanturi, de la începutul anului şi până acum s-au efectuat 40 astfel de intervenţii.

Cele mai multe dintre aceste transplanturi, 32, au fost făcute în timpul stării de urgenţă.

Potrivit sursei citate, pacienţii care au beneficiat de transplant au vârste care variază între 10 ani şi 60 de ani. De asemenea, printre pacienţii transplantaţi s-a aflat o persoană care era dializată de 25 de ani.

‘Anul 2020 a fost un an foarte dificil pentru toată lumea, deoarece a fost marcat de epidemia de COVID-19. Pe lângă dificultăţi avem şi satisfacţii, pentru că am ajuns la 40 de transplanturi efectuate de la începutul anului, număr care ne situează între centrele medicale importante din Europa. Pentru a ajunge la cifra aceasta, toţi cei implicaţi în activitatea de transplant au depus pe lângă eforturile de până acum şi eforturi specifice perioadei de pandemie. Anul a fost marcat chiar de câteva lucruri interesante: transplantul de la cel mai mic donator aflat în moarte cerebrală sau că în intervalul a 23 de ore am efectuat patru transplanturi. Atunci am lucrat toţi fără pauză‘, a declarat dr. Corneliu Moroşanu.

Medicii spun că în perioada pandemiei oamenii au devenit mai empatici, s-au gândit la sănătatea lor, dar şi a celor de lângă ei şi au acceptat donarea de organe.

‘În momentul în care intrăm în sala de operaţie nu mai contează nimic. Practic, uităm de tot, uităm de oboseală, de orele care trec, de picioarele pe care nu le mai simţim. Cel mai greu moment a fost atunci când pe parcursul a 23 de ore am efectuat alături de colegii mei patru intervenţii de transplant. A fost un efort fizic mai intens decât toate celelalte. Cel mai frumos moment este în fiecare zi când mă duc la spital şi mă duc în zona de transplant, ne găsim pacienţii pe care tocmai i-am operat că sunt bine, veseli, au diureză, au analizele în îmbunătăţire faţă de ziua precedentă, este un sentiment care nu se poate compara cu nimic pe lumea asta. Anul acesta am funcţionat chiar şi în perioada stării de urgenţă, şi în restul anului, fapt care a făcut ca organele donatorilor din ţară să ajungă aici. Am fost la Oradea, la Cluj, la Târgu Mureş. Condiţiile pandemiei au făcut ca şi condiţiile să fie un pic mai anevoioase. În afară de testele obişnuite pe care le facem noi la transplant, trebuia să ne testăm noi, personalul, pacienţii, a trebuit să acordăm mare atenţie izolării pacienţilor sau atunci când îi pansam, lucruri care au pus o presiune în plus faţă de obicei‘, a declarat Adelina Miron, medic din echipa de transplant renal.