Hollywood in Concert – Premieră la Iași

Un spectacol inedit sosește la Iași și vă invită să trăiți prin muzică, o adevărată poveste inspirată din filmele îndrăgite de la Hollywood!

Melodii din filmele îndrăgite precum: Game of Thrones, A Space Odyssey și New York, New York vor prinde viață sub bagheta magică a talentatului dirijor Andrei Tudor, vocea inconfundabilă a Monicăi Anghel, renumitului compozitor Ionel Tudor și Secția Ritmică, acompaniați de Liber Artis Orchestra din Iași. Așadar, artiștii vă dau întâlnire pe 5 noiembrie 2023, de la ora 19:00, la Sala Unirii (Cinema Victoria), într-un concert extraordinar.

Spectacolul vă transpune în lumea magică a filmelor, retrăind momente pline de emoție prin acordurile orchestrelor dar și ale vocii inconfundabile a Monicăi Anghel.

(Comunicat de presă)