Gura Humorului: Începe Festivalul Berii ”Oktoberfest”

Oktoberfest, aflat în topul celor mai iubite evenimente din septembrie spre octombrie, se pregătește să scrie povestea din Est, la Gura Humorului, în perioada 14 – 17 septembrie 2023.

Accesul la eveniment este liber!

Bucurați-vă de noile provocări, care pur şi simplu vă sunt puse pe tavă la propriu de cei care le pregătesc cu atâta placere!

Au trecut mulți ani de a prima ediție, multe s-au schimbat, însă distracția a rămas aceeaşi!!! Herr Burgermeister Marius Ioan Ursaciuc lansează provocarea: “să ne întoarcem în timp pentru a ne bucura şi mai tare de prezent!”, tema acestei ediții fiind #2019VS2023.

Atentie! De această dată berea nu te va face să uiți ce ai făcut la festival, ci dimpotrivă, te va ajuta să-ţi aminteşti şi mai multe momente de la edițiile anterioare. Unchiul Hans şi cu frumoasele lui nepoate bavareze te vor ajuta să scrii amintiri noi, fără doar şi poate.

Organizatorii, împreună cu maeştii berari de la Bermas, s-au pus pe colecționat momente şi am auzit că pregătesc şi premii spumoase pentru anul acesta… sute de premii! Vino să te distrezi în zonele de relaxare pe care aceștia le-au pregătit pentru tine şi de vei aprecia mai tare pozele scoase din sertarele cu amintiri nu uita să le postezi pe Facebook, Instagram, Tik Tok şi pe unde mai eşti tu vedetă.

Ne putem alinta cu clătite şi wafe cu tot felul de umpluturi, care mai de care mai delicioase şi, să nu uităm, că nu se mai practică neapărat cele cu gemul de căpşuni al bunicii, ci mai degrabă cele cu combinații de ciocolată albă cu gem de zmeură şi biscuiți sau cu cremă de biscuiti Oreo.

Desigur, nu lipseşte nici hamburgerul american cu diverse sosuri şi cartofi chips, inelele de ceapă şi popcornul aromat cu caramel! Oktoberfest 2023!

Produsele sărate care merg perfect cu o bere vă sunt oferite de standul Sweet and Salty. Tot aici, ne permitem să vă facem poftă cu: baclava, ing- hețată şi must proaspăt stors în fața dumneavoastră. Va fi amenajat celebrul stand al brandului Ghitos, unul dintre cele mai cunoscu- te brand-uri de pălincă naturală şi băuturi, unde se realizează cocktail-uri din băuturi româneşti clasice: afinată, vişinată şi pălincă. Aşa că fiți pregătiți pentru seri de distracție adevărată în stil românesc, de această dată, cu licori special preparate pentru dumneavoastră. Pentru titlul de vedetele festivalului s-au înscris şi turta dulce, halviță, halvaua, ciocolată de casă cu ananas sau cu fistic. Vă aduceţi aminte de cârnații bavarezi pe care i-ați gustat în 2019? Da? Ei bine, Îi veți găsi şi anul acesta şi îi puteți combina cu cartofii în spirală. Dacă sunteți vegetarieni, cumpărați doar cartofi și o bere rece Bermas, să simțiți cum alunecă pe gât și vă răcorește.

Regele Ciolanelor și-a anunțat prezența cu produse proaspete şi spune că va veni cu o cabană de 20 metri, unde va pregăti ciolane, gulacs, produse ungureşti şi săseşti laolaltă. Şi dacă nu sunteți fani ciolane poate vreţi cârnaţi din Germania, atunci căutați Căsuța Bavareză. Un adevărat succes la toate festivalurile din ţară l-au obținut cei care vin la noi cu preparate din peşte şi fructe de mare. Acest stand va face furori printre pasionați, delicatesele fiind preparate după rețete unice. Păstrăvii la tepuşă, care se găsesc la toate festivalurile din Germania, au locul lor bine stabilit în parcul Ariniş. Aşa că şi iubitorii de peşte vor fi satisfăcuți. Ca să nu mai vorbim despre cei care preferă puiul… ei vor avea pregătiţi pui la rotisor în cort. “Gusturile nu se discută”, spune un vechi proverb latin! Aşa că fiecare îşi va alege preparatul după propria sa imaginaţie, după stilul creat de-a lungul anilor şi după pofta inimii. Mâncarea este artă şi plăcere! Ne mândrim cu creatorii culinari şi iubim gusturile divine, fie că sunt ele sărate, dulci, acrişoare sau amare…acestea combinate ne oferă arome diverse ce definesc plăcerea pură de a mânca.

Bunătăţurile din Ardeal vor sta cu mândrie lângă deliciile săseşti, berea va curge din belşug, iar pe bucovineni contăm să instaleze, din nou, atmosfera care-i face invidioşi până şi pe bavarezi.

Va fi o ediţie care va îmbogăți dicționarele cu sinonime pentru SUPREM, iar lista atributelor începe cu Sergiana – operatorul oficial food al cortului Oktoberfest, adică mai pe româneşte toate bucatele pe care le veţi servi în cort şi pe terasele exterioare vor fi pregătite cu trudă şi migală de bucătarii iscusiți ai grupului Sergiana!

Orăşence, domni, domniţe, cavaleri, socri, bunici şi bunicute, burlaci şi familiști convinşi, domnişoare şi vecini vă spunem tuturor: ein Prosit! Adică: Noroc! De ce? Pentru că mai este puțin timp până când vom rosti acest cuvânt tare şi răspicat, cu o halbă de bere Bermas rece în mână pentru a da startul unui nou episod Oktoberfest in Est. Ediția cu numărul 3 va genera un strat şi mai gros din spuma amintirilor. 2023 înseamnă pentru organizatori al treilea an de petrecere în Bucovina, cu bere Bermas din belşug, care va fi degustată de zeci de mii de turişti veniți din toate colțurile lumii pentru acest eveniment, anunțat în perioada 14-17 septembrie şi care se va tine într-un cort încăpător, denumit Wiesenzelt, adică cortul din poiană! Și ce ne-om mai distra şi ce om mai cânta în poiana Parcului Ariniş din Gura Humorului!

Se spune că odată cu trecerea timpului trece şi dragostea… dar nu şi dragostea pentru distracție!!! Esti de acord? Încă din 2009, Oktoberfest Braşov duce mai departe tradiția bavareză, dar noi am auzit că tot “Bucovina-i inima”…

Se va lăsa cu distracție autentic bavareză, ca-n fiecare an. Vii si tu?

JOI, 14 SEPTEMBRIE

17:00 Parada Oktoberfest

18:00 Festivitatea de deschidere

19:00 Hermanstadt 07 Band

20:00 Regele Bermas

20:30 Fanfara

21:00 Hermanstadt 07 Band

23:00 Dj Edelweiss & Unchiul Hans

VINERI, 15 SEPTEMBRIE

17:00 Hermanstadt 07 Band

19:00 DJ EDELWEISS

20:00 Regele Bermas

20:30 Welcome PARTY TIGER BAND

23:00 Dj Edelweiss & Unchiul Hans

SÂMBĂTĂ, 16 SEPTEMBRIE

12:00 Prânz bavarez cu fanfară

14:00 NUNTA DE AUR

16:00 Copiii talentaţi ai Humorului

18:00 Era Noua

19:00 Party Tiger Band

20:00 Regele Bermas

20:30 Miss Oktoberfest

21:00 Party Tiger Band

23:00 Dj Edelweiss & Unchiul Hans

DUMINICĂ, 17 SEPTEMBRIE

12:00 Prânz bavarez, Copiii talentaţi ai Humorului

14:00-19:00 Balul Gospodarilor: Călin Brățeanu şi Taraful Obcina; Alexandru Brădătan şi invitații săi, Andreea Haisan, Paul Ananie

19:00 Party Tiger Band

20:00 Regele Bermas

20:30 Party Tiger Band

22:00 Dj Edelweiss & Unchiul Hans

Și în acest an avem susținători de seamă la distracție, GRUPUL DE FIRME CALCARUL – Doxar Grup, Producător case din lemn, Aquarius Center, Boutique Hotel – Bistro – Spa – Sports, Domeniul Cerbilor, pensiune turistică, Vale Putna, delicatese din inima Bucovinei din păstrăv 100% bio, CASA DESIGN – Productie mobilier pentru clienti din domeniul rezidential, office, retail si turism, DIASIL SERVICE- Societate de salubritate, CAR ÎNVĂȚĂMÂNT FĂLTICENI – împrumuturi rapide, CONSTRUCȚII MONTAJ AG -lucrări construcții, BEST WESTERN BUCOVINA CLUB DE MUNTE, furnizori de experiențe OKTOBERFEST, MEGA TIROLIANA BUCOVINA, cu siguranță cea mai căutată experiență de adrenalină din Bucovina, ALBEMMA- Mobilier și soluții decorative, CONCRET CONSTRUCT AG- societate de constructii, FLORCONSTRUCT-Firmă de colectare și reciclare deșeuri în Suceava, NOVAFIL-fabricarea produselor textile.

Ne mai susțin scurta odihnă de după distracția bavareză: Voroneț Blue Resort&SPA, La Conac în Bucovina, Piatra Pinului, Lions Restaurant și Pensiune, Hotel Toaca Bellevue, Popasul Domnesc Voronet și Pensiunea Casa Ariniș.