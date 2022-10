Grădina Botanică Iași: Flori de toamnă 2022 – expoziție de flori, fructe și semințe

Flori de toamnă 2022 – expoziție de flori, fructe și semințe, a XLVI-a ediție, organizată în secțiile exterioare și complexul de sere, va fi deschisă publicului, începând cu 30 octombrie, orele 11.00, prilej cu care, CVARTETUL MEZZO, în componența – Răzvan ROTAR (vioara I), Nicoleta ROTAR (vioara II), Cătălina TOMA (violă) și Virgil POPA (contrabas), vor susţine un moment artistic muzical.

Cu prilejul acestei ediții, sub genericul Metamorfoze vegetale, vizitatorii sunt invitaţi să descopere o multitudine de transformări biologice şi estetice, pe care le prezintă florile sau eşantioanele de fructe şi seminţe, care provin din colecţiile ştiinţifice ale Grădinii Botanice.

În acest sens, vor fi prezentate soiuri românești și internaționale ale genului Chrysanthemum, atât pentru floare tăiată (Chrysanthemum grandiflorum) care reunesc 221 varietăți horticole cultivate în sere şi solarii, cât şi dumitrițe sau tufănele (Chrysanthemum indicum) în număr de 218 varietăți horticole. De asemenea, vor fi expuse peste 20 de specii ale genului Chrysanthemum, care provin din flora spontană de pe diverse continente și care în zona de origine au diferite întrebuințări sau prezintă importanță științifică pentru evoluția sistemelor de clasificare și în general a sortimentului actual de varietăți horticole din spectrul floricol.

Unele soiuri de crizanteme sunt dirijate prin tehnici speciale de cultură sub formă de pom, cascadă, piramidă, coloane etc., tehnici practicate pentru prima dată la Grădina Botanică din Iași încă din anul 1979. Ulterior, aceste forme au fost expuse an de an în cadrul expozițiilor tocmai pentru a evidenția disponibilităţile pe care le prezintă această plantă pentru practicile horticole clasice sau moderne.

Colecția de ardei iuți decorativi, reunește 11 specii și subspecii ale genului Capsicum, printre care cei 5 taxoni parentali, genitorii majorității soiurilor și hibrizilor de ardei: Capsicum annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens și C. pubescens, dar și specii sălbatice, cu importanță taxonomică: C. chacoense, C. eximium, C. nigrum, C. baccatum var. pendulum, C. baccatum var. praetermissum și C. rhomboideum, organizați într-o secțiune aparte.

La această ediție, vor fi expuse 145 de soiuri, dintre care 20 taxoni nou introduși în colecție, printre care se numără: C. annuum ‘Fushimi’, C. annuum ‘Garda Fireworks’, C. baccatum ‘Glockenpaprika’, C. baccatum ‘Brazilian Starfish’, C. frutescens ‘Tabasco Short Yellow’, C. chinense ‘Bhut Jolokia Red’, C. chinense ‘Bhut Jolokia Chocolate’, C. chinense ‘Habanero Spicy Mustard’, C. chinense ‘Habanero Chocolate’, C. chinense ‘Green Trinidad’, C. chinense ‘Pucha-Uchu’ etc.

Într-o zonă special amenajată, vor fi expuse primele 3 cele mai iuți soiuri de ardei din lume recunoscute oficial de Cartea Recordurilor: C. chinense ‘Carolina Reaper’ (2.200.000 SHU), C. chinense ‘Trinidad Moruga Scorpion’ (2.000.000 SHU) și C. chinense ‘7 Pot Douglah’ (1.800.000 SHU), dar și soiul C. chinense ‘Aji Charapita’, considerat cel mai scump ardei iute din lume.

În același spațiu vor fi prezentate 18 specii și soiuri ale genului Solanum, taxoni cu importanță științifică și economică, specii toxice și medicinale, printre noutăți numărându-se Solanum burchellii, originară din Africa de Sud și Namibia, specie care este adaptată zonelor stâncoase aflate la o altitudine de 500-1300 m și Solanum robustum, originară din America de Sud, specie considerată toxică, întrucât sintetizează cantități mari de alcaloizi, valorificați însă de industria farmaceutică.

În complexul de sere, într-un spațiu rustic, vor fi expuse peste 300 de soiuri de dovleci decorativi şi tigve, între care tărtăcuța șarpe, dovleacul de ceară sau pepenele de iarnă, bureţi vegetali, castraveți țepoși africani şi mexicani, insulina vegetală sau castravetele amar, specii originare din America de Sud, Africa sau Asia.

În spaţiile exterioare vor fi expuse numeroase exemplare de varză decorativă şi alimentară, reunite într-o colecţie reprezentată de 98 de taxoni, între care vor fi prezentaţi şi hibrizi, care sunt utilizaţi pentru diverse decoruri autumnale: ‘Sunrise’, ‘Sunset’, ‘Lucir Rose’, ‘Flare White’ sau ‘Crane Pink’.

De asemenea, vor fi remarcate de vizitatori de toate vârstele, zooformele topiare, executate din materiale naturale, cu predilecţie din ramuri uscate de răchită, care evidenţiază creativitatea angajaților pentru realizarea de noi elemente artizanale.

Secţiile exterioare și serele Grădinii Botanice pot fi vizitate până în ziua de 20 noiembrie 2022, zilnic, între orele 9.00-17.00.

Prețul unui bilet este de 15 lei, iar pentru grupurile organizate este de 8 lei. Fotografiatul este liber. (Radio Iași/ Comunicat Grădina Botanică Iași/ FOTO gbot.is)