Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime de la Oneşti va fi externat din spital şi transferat în arestul Poliţiei

Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime de la Oneşti de la începutul lunii martie, va fi externat, luni, din Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Bacău şi va fi transferat în arestul Poliţiei, a anunţat purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare, Mirela Romaneţ.

‘Pacientul G. M, din Oneşti, va fi transferat în arestul Poliţiei. Din punct de vedere medical, pacientul este vindecat şi i se face externarea. El a fost transferat la unitatea noastră la începutul lunii martie şi a fost internat pe secţia Chirurgie. Iniţial a stat câteva zile pe ATI după ce a suferit o intervenţie chirurgicală, iar după ce şi-a revenit a fost transferat pe secţie, într-o rezervă’, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al SJU Bacău.

Gheorghe Moroşan, autorul dublei crime din municipiul Oneşti, a fost acuzat oficial de omor calificat de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, pe data de 8 martie, la o săptămână de la comiterea crimelor.

Potrivit actului de inculpare, autorul şi soţia acestuia au fost anunţaţi, pe 1 martie, de o persoană că în fostul lor apartament se efectuează lucrări de renovare.

Cei doi soţi au plecat de la domiciliul lor, din localitatea Bogdăneşti, cu intenţia de a se răzbuna şi de a atrage atenţia asupra cauzei lor vizând situaţia juridică a acestui imobil, susţin procurorii.

‘Înainte de a ajunge la locaţia menţionată inculpatul M.G. s-a deplasat la un magazin din municipiul Oneşti, de unde în intervalul orar 11,26-11,29 a achiziţionat 10 coliere autoblocante, de culoare neagră, cu dimensiunea de 50 de centimetri fiecare, pe care avea să le folosească ulterior la imobilizarea victimelor. De asemenea, la plecarea de la domiciliul din Bogdăneşti, inculpatul a luat asupra sa un cuţit, iar după săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa s-a constatat că în hanoracul cu care a fost îmbrăcat avea şi două recipiente spray piper. Ajuns la locul faptei, inculpatul M.G. a pătruns în interiorul fostului său apartament pe uşa care nu era asigurată, în apartament aflându-se la acel moment victimele P.D. şi I.S., angajaţi ai SC C. SA, care executau reparaţii la instalaţia electrică. Fiind înarmat cu un cuţit, inculpatul M.G. i-a ameninţat pe cei doi muncitori aflaţi în imobil şi a reuşit să le lege mâinile cu clemele din plastic achiziţionate cu puţin timp în urmă, lipsindu-i de libertate în mod ilegal. Inculpatul M.G. a încuiat uşa de acces în apartament, folosind cheile ce se aflau în yală, iar ulterior a trecut la punerea în aplicare a planului său’, preciza Parchetul de pe lângă Tribunalul Bacău.

Moroşan a condus victimele într-unul din balcoanele locuinţei şi timp de mai multe ore a purtat negocieri cu organele de poliţie direcţionate la locul evenimentelor, având asupra sa cuţitul şi ameninţând că îi va ucide pe cei doi dacă nu îi sunt îndeplinite toate solicitările.

‘În jurul orei 17,00, în timp ce inculpatul M.G. se afla în continuare în balcon, în partea stângă a acestuia aflându-se victima P.D., iar în partea dreaptă victima I.S., ca urmare a unui gest de apărare efectuat de P.D., care l-a lovit cu piciorul pe inculpat, M.G. a început să îi agreseze pe cei doi cu arma albă avută asupra sa, cu lungimea lamei de 27 centimetri. După prima lovitură aplicată victimei P.D. în interiorul balconului, aceasta, victima I.S. şi inculpatul M.G. au părăsit balconul, iar în interiorul apartamentului inculpatul a continuat să lovească în mod repetat cele două victime cu acel cuţit. La faţa locului se aflau la acel moment echipaje ale Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Bacău, iar când s-a constatat că inculpatul M.G. a început să agreseze persoanele private de libertate, au intervenit prin spargerea uşii de acces in imobil. În acele împrejurări au fost executate mai multe focuri de armă asupra inculpatului M.G. în vederea înlăturării stării de pericol, la momentul intervenţiei inculpatul având în continuare cuţitul în mână’, mai arătau procurorii.

Una dintre victime a decedat la faţa locului, iar a doua, la spital, cauzele deceselor fiind urmare a plăgilor înjunghiate multiple.

Şi soţia lui Gheorghe Moroşan a fost arestată preventiv pentru complicitate la lipsire de libertate.

Apartamentul în care s-au comis crimele fusese al agresorului, iar acum se afla în proprietatea Chimcomplex în urma unei executări silite.

Autorul dublei crime are patru condamnări la activ, în anii 1987, 1991, 1992 şi 2010, ultima fiind în Italia pentru conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a stupefiantelor. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)