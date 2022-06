(AUDIO) Iași: Polițiștii au deschis dosar penal în cazul accidentului de noaptea trecută, soldat cu 4 morți și 3 răniți

UPDATE, ora 10:30 – Polițiștii ieșeni au deschis dosar penal în cazul accidentului de noaptea trecută, soldat cu 4 morți și 3 răniți.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Iași Iași, Ioana Bîlea a declarat că polițiștii continuă cercetările.

Ioana Bîlea: În noaptea de 16 spre 17 iunie în jurul orei 01:00 am fost sesizați despre un accident rutier soldat cu victime omenești, produs pe raza municipiului Iași. Din cercetările efectuate până în prezent s-a constatat faptul că în accident au fost implicate un grup de lucrători care ar fi efectuat lucrări la partea carosabilă și două vehicule, respectiv un autoturism condus de o femeie de 39 de ani și o autoutilitare oprită pe partea carosabilă. În urma impactului, patru persoane au decedat, iar alte patru au fost rănite. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0,42 miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, fiindu-i prelevate monstre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și conducerea unei vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun.

Patru muncitori care lucrau la reabilitarea drumului public în municipiul Iași, au fost loviţi mortal, noaptea trecută, de o şoferiţă aflată sub influența băuturilor alcoolice.

Femeia de 38 de ani, care se afla la volanul unei maşini ce circula dinspre cartierul Păcurari spre zona Bibliotecii Central Universitare din Iaşi, a pierdut controlul volanului într-o curbă, a lovit o casă şi a intrat în plin într-o autoutilitară staţionată pe dreapta, lângă care se aflau mai mulți muncitori de la Citadin, lovind mortal patru dintre aceştia.

Femeia a fost dusă la spital. Ea avea o alcoolemie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Purtătorul de cuvânt al ISU Iași, George Onofreiasa a declarat că polițiștii continuă cercetările.

George Onofreiasa: La ora 01:00 a fost anunțat un accident rutier prin numărul unic de urgență 112 în municipiul Iași, șoseaua Păcurari, accident cu mai multe victime surprinse sub un autoturism. La locul evenimentului rutier au fost deplasate de urgență două echipaje de descarcerare, echipajul TIM, o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un echipaj de prim ajutor calificat și 3 echipaje de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași. Ajunse la locul evenimentului rutier, echipajele de intervenție au constatat că un autoturism a intrat în coliziune cu o autospecială de mentenanță a drumului rutier și a surprins 8 muncitori care lucrau la reabilitarea drumului public. În urma evenimentului au rezultat 8 victime, dintre care 4 au fost transportate la spital, iar 4 au fost declarate decedate. Cauza producerii accidentului rutier va fi stabilită de către echipajele Poliției Rutiere.

(Radio Iași/ FOTO ISU Iași)