Galaţi:Proprietarul apartamentului în care a avut loc o explozie soldată cu cinci răniţi a murit; o scară de bloc- închisă

Proprietarul apartamentului în care, în urmă cu o săptămână, a avut loc o explozie soldată cu cinci răniţi şi zeci de persoane evacuate a murit la spital, o scară de bloc fiind în continuare închisă în vederea realizării unei expertize tehnice.

Prefectul de Galaţi, Eugen Hristache, a precizat, miercuri, că explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze într-un apartament de două camere de la parterul blocului N6, locuit de un bătrân de 89 ani, autorităţile luând măsura de interzicere a folosirii scării numărul 5 până la primirea raportului de expertizare tehnică. În scara afectată de deflagraţie sunt zece apartamente, dintre care şapte sunt locuite.

‘După deflagraţie am primit un raport de la Inspectoratul de Stat în Construcţii din care am constatat că explozia a avut loc din cauza unei acumulări de gaze într-un apartament de două camere de la parterul blocului N6 şi s-a luat măsura de interzicere a folosirii scării numărul 5 până la primirea raportului de expertizare tehnică. Am primit şi un memoriu al expertului tehnic care a stabilit că sunt anumite elemente din structura blocului care ar trebui consolidate, ocazie cu care s-au luat măsuri pentru ca acea scară să nu fie folosită decât de cei abilitaţi să facă verificări în acea scară. Locuirea în acea scară este interzisă deocamdată. După consolidare se va efectua o altă expertiză tehnică, ocazie cu care se vor dispune noi măsuri. Sunt zece apartamente pe scara respectivă‘, a declarat Hristache.

În urma anchetelor sociale făcute de primărie, doar doi locatari acceptă să fie relocaţi în apartamentele sociale puse la dispoziţie de municipalitate.

‘Primăria municipiului Galaţi a făcut 47 de anchete sociale la familiile afectate de explozia de la blocul N6 pentru a veni cât mai repede în sprijinul acestor oameni. În primele zile, cinci familii au solicitat acordarea de locuinţe de intervenţie, dar apoi au revenit asupra solicitării. Alte două familii au solicitat ulterior spaţii de locuit şi urmează să se decidă dacă acceptă sprijinul primăriei. Totodată, analizăm posibilitatea acordării unui sprijin financiar pentru consolidarea imobilului, dar trebuie identificată şi calea legală în acest sens‘, a precizat purtătorul de cuvânt al Primăriei Galaţi, Petrica Paţilea.

Un număr de cinci persoane au fost rănite în urma unei explozii petrecute pe 29 octombrie la demisolul unui bloc din centrul municipiului Galaţi, una dintre victime suferind arsuri pe 50% din suprafaţa corpului, iar celelalte suferind traumatisme uşoare.

În urma evenimentului, au fost evacuate 21 de persoane, din care 3 copii şi 18 adulţi, iar alte aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat. (Agerpres/FOTO radioiasi.ro)