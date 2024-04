Galaţi: Prefectul judeţului, Claudiu-Sorin Gavril, a demisionat din funcţie

Prefectul Claudiu-Sorin Gavril a demisionat marţi din funcţie, se arată într-o informare transmisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Galaţi.

‘Astăzi, 02 aprilie 2024, domnul Claudiu-Sorin Gavril şi-a dat demisia din funcţia de prefect al judeţului Galaţi, urmând să îşi încheie activitatea după ce Guvernul României va emite hotărârea privind încetarea mandatului’, precizează sursa citată.

Claudiu-Sorin Gavril şi-a prezentat demisia în condiţiile în care va candida la funcţia de primar al municipiului Tecuci, din partea Partidului Social Democrat.

‘Astăzi am decis să îmi dau demisia din funcţia de prefect al judeţului Galaţi pentru a-mi putea dedica toată energia şi experienţa candidaturii mele la funcţia de primar al municipiului Tecuci. Consider că este normal şi corect să nu deţin simultan poziţia de organizator al alegerilor şi de candidat într-o competiţie electorală, aşa că am ales să-mi depun mandatul de prefect înainte de termenul impus de lege. În încheiere, vreau să mulţumesc tuturor colegilor din Instituţia Prefectului şi din Ministerul Afacerilor Interne, dar şi celor din Serviciile publice deconcentrate pentru colaborarea fructuoasă avută până în prezent’, a transmis Claudiu-Sorin Gavril pe contul său de Facebook.

Claudiu-Sorin Gavril a fost prefect al judeţului Galaţi de două ori, o săptămână în luna ianuarie 2022 şi apoi din februarie 2023 şi până în prezent.

