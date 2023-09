Galaţi: Investiţii de 56 de milioane de euro în 42 de unităţi de învăţământ din municipiul reşedinţă

Primăria Galaţi anunţă că în municipiul reşedinţă de judeţ există un ‘record de investiţii în educaţie’, fiind în derulare proiecte în valoare de 56 milioane de euro în 42 de unităţi de învăţământ.

‘Primăria municipiului Galaţi acordă o atenţie deosebită investiţiilor în educaţie, dovadă numărul record de proiecte, aflate în diferite stadii, pentru modernizarea grădiniţelor, şcolilor şi liceelor din oraş. Este vorba despre proiecte de 56 de milioane de euro pentru 42 de unităţi de învăţământ. La Galaţi, educaţia este o prioritate. Avem datoria să oferim noii generaţii cele mai bune condiţii pentru învăţare, iar copiii să aibă acces la toate resursele necesare pentru o formare cât mai bună pentru viitor. Am iniţiat un număr record de proiecte pentru modernizarea şcolilor, grădiniţelor şi liceelor din oraş. O parte dintre aceste proiecte sunt deja încheiate, iar altele sunt în plină desfăşurare. Continuăm’, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Până în prezent, în cadrul proiectelor cu finanţare europeană au fost modernizate 17 grădiniţe, şcoli şi licee, potrivit unui comunicat de presă remis marţi de Biroul de presă al Primăriei Galaţi.

De asemenea, se află în derulare proiecte pentru alte 25 de unităţi de învăţământ, iar în ceea ce priveşte creşele, au fost modernizate deja cele două şi există proiecte în diferite stadii pentru construcţia a cinci creşe noi.

‘Mai mult, Primăria municipiului Galaţi are în plan derularea de investiţii pentru alte 15 grădiniţe, şcoli şi licee. Investiţiile pentru acestea sunt estimate la 15 milioane de euro. În plus, de curând a fost semnat un important contract de finanţare în cadrul PNRR prin care toate unităţile de învăţământ din oraş vor beneficia de dotări de circa 16,8 milioane de euro. Este vorba despre mobilier şcolar, table interactive, sisteme de sunet, echipamente IT (calculatoare, imprimante, routere). În plus, laboratoarele de informatică vor fi dotate cu calculatoare de ultimă generaţie, laboratoarele de ştiinţe vor avea mobilier adecvat şi echipamente specifice, la fel şi sălile de sport şi şcolile tehnice’, potrivit Biroului de presă al Primăriei municipiului Galaţi.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)