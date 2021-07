Galaţi: Investiţie de aproximativ 14 milioane lei la Unitatea Medico-Socială din Găneşti

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea, a inaugurat, miercuri, noul corp de clădire construit la Unitatea Medico – Socială (UMS) pentru pacienţii cu afecţiuni psihice grave, din localitatea Găneşti.

Potrivit acestuia, este o investiţie de 13.281.722 lei, fonduri din bugetul propriu al CJ Galaţi.

Noua clădire are o suprafaţă desfăşurată de 3.700 de mp. La demisol sunt amplasate spaţiile tehnice şi bucătăria, la parter cabinetele medicale, farmacia şi spaţiile pentru îngrijirea pacienţilor, la etajul întâi se află o zonă pentru personalul unităţii şi una cu rezerve pentru pacienţi, iar cel de-al doilea etaj este destinat în totalitate pacienţilor. La cele două etaje sunt saloane separate pentru pacienţii cu boli transmisibile.

Clădirea dispune de 50 de locuri de cazare pentru pacienţii internaţi la UMS Găneşti.

‘Este primul spital construit de la zero în judeţul Galaţi, în ultimii 30 de ani. Este un spital modern, cu saloane cu două sau trei paturi, bucătărie complet utilată, cabinete medicale, spaţii pentru gimnastică medicală, masaj şi fizioterapie, cabinet stomatologic şi farmacie. Fiecare salon are baie proprie şi a fost dotat cu paturi, saltele, mese şi noptiere noi. Din păcate, mulţi dintre cei de aici au fost abandonaţi de familie. Nimeni nu i-a mai vizitat de ani de zile. Personalul de aici este singura familie pe care o au. Am dotat noul spital cu tot ceea ce este nevoie pentru cei care sunt internaţi aici. Pentru ei, aici este acasă. Trebuie să avem grijă de ei şi să facem tot ce putem pentru a le face viaţa mai bună. Şi vechile spaţii, care au fost deja mult îmbunătăţite, vor intra într-un amplu proces de modernizare‘, a declarat Costel Fotea.

La UMS Găneşti sunt internaţi 120 de pacienţi cu afecţiuni psihice grave din toată ţara.

(Agerpres/FOTO radioiasi.ro)