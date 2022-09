Galaţi: Investiţie de 33 milioane euro pentru infrastructura de apă şi canalizare din comuna Matca

Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru o amplă investiţie în infrastructura de apă şi canalizare din localitatea Matca, cu o valoare de aproximativ 33 de milioane de euro, informează, vineri, Biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, este vorba despre montarea a aproximativ 200 de kilometri de reţea de apă şi canalizare, a 22 de staţii de pompare apă potabilă şi ape uzate, precum şi a mai multor staţii de clorinare şi rezervoare de înmagazinare a apei.

‘De mai bine de un an lucrăm împreună cu Primăria Matca şi cu reprezentanţii de la Apă Canal la acest amplu proiect de apă şi canalizare. Din păcate, astăzi, Matca, bazin legumicol de mare importanţă pentru agricultura României, nu are infrastructură de apă şi canalizare, din motive care pot fi explicate doar de către cei care au condus cu ani în urmă destinele acestei mari comunităţi. Însă, în perioada următoare, lucrurile se vor schimba, iar astăzi am făcut noi paşi pentru ca acest proiect, apă şi canalizare la Matca, să devină realitate, în cadrul unei investiţii cu fonduri europene, prin Programul Operaţional Infrastructură Mare. De asemenea, a fost demarată şi licitaţia pentru desemnarea unui constructor şi am aprobat şi documentele necesare pentru validarea cererii de finanţare, astfel încât după finalizarea procedurilor de achiziţie publică să înceapă lucrările’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Proiectul a fost deja verificat de mai multe ori de către JASPER, reprezentanţii Comisiei Europene, urmând ca după adunarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ‘Serviciul Regional Apă Galaţi’ toate documentele să fie trimise la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

În prezent, în judeţul Galaţi se implementează un proiect cu fonduri europene de dezvoltare a reţelei de apă şi canalizare în 21 de localităţi, investiţiile fiind finalizate în proporţie de 60%.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)