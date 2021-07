Galaţi: Consiliul Judeţean a alocat peste 540.000 lei pentru hrana copiilor de la DGASPC şi stimulatoare cardiace

Consiliul Judeţean (CJ) Galaţi a alocat peste 540.000 lei pentru asigurarea hranei copiilor aflaţi în grija Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), precum şi pentru achiziţionarea de noi stimulatoare cardiace de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, fonduri din bugetul propriu, informează, vineri, Biroul de presă al instituţiei.

Potrivit sursei citate, pentru achiziţionarea stimulatoarelor cardiace s-a alocat suma de 103.000 lei, iar pentru hrana copiilor de la DGASPC Galaţi s-au alocat 440.000 de lei, fonduri din bugetul CJ Galaţi.

‘Continuăm să asigurăm din bugetul CJ Galaţi fondurile necesare pentru unicul program din regiune de montare a stimulatoarelor cardiace. O nouă tranşă de stimulatoare cardiace compatibile RMN va fi achiziţionată de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi, astfel încât viaţa pacienţilor cu grave probleme de ritm cardiac să fie salvată, în condiţiile în care pentru această boală nu există alt tratament. În ultimele două luni au fost realizate cu succes mai multe astfel de proceduri medicale, ultima chiar acum două zile. De asemenea, am alocat de urgenţă banii necesari pentru a asigura hrana copiilor aflaţi în grija DGASPC Galaţi. Din păcate, cu mare regret, constat că Guvernul României a uitat din nou de obligaţiile pe care le are faţă de aceşti copii. Nu avem nicio informaţie oficială de la Bucureşti privind o eventuală rectificare bugetară. Astfel, am intervenit de urgenţă şi am asigurat din bugetul propriu al CJ banii pentru hrana copiilor’, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)