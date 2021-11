Galaţi: Anchetă la Spitalul Judeţean după ce un bărbat a decedat de pneumonie în condiţii suspecte

O anchetă a fost începută la Spitalul Judeţean de Urgenţă ‘Sf. Andrei’ Galaţi după ce o femeie a reclamat că soţul ei a murit, de pneumonie, în unitatea medicală, pentru că nu a fost internat la timp.

Femeia a povestit că soţul ei avea 46 de ani, era vaccinat anti-COVID-19 cu schema completă şi avea o simplă pneumonie, însă medicii de la Spitalul Judeţean au refuzat să îl trateze la timp, plimbându-l între spitale şi punându-l să aştepte, în curtea spitalului, în frig, timp de 12 ore.

‘Pe data de 29 octombrie, soţul meu a acuzat nişte dureri de spate. Nimic grav sau complicat, pentru că el lucra în construcţii şi îl mai durea spatele de la cărat. Până atunci, soţul meu nu a avut nicio problemă de sănătate, era vaccinat anti-COVID încă din vară, cu schema completă. A doua zi, sâmbătă, am sunat la Ambulanţă şi le-am spus că soţul meu nu se simte bine. Le-am spus că îl doare spatele, că face puţină febră şi că i-am făcut un test rapid, care a ieşit negativ la COVID-19. Cei de la Salvare au spus că va veni o salvare, dar peste două zile, deoarece sunt foarte multe solicitări. Când am auzit de două zile, am luat un taxi şi am mers cu soţul meu la Spitalul Judeţean Galaţi. Când ne-au văzut cei de la containere, ne-au întrebat de ce am venit. Le-a explicat soţul ce simptome are, dar cei de la containere au spus că ei tratează doar COVID-19. Am intrat la UPU, dar fetele de acolo ne-au spus că nu poate să-l vadă niciun medic până când nu i se face un test pentru COVID-19. Şi de acolo ne-au spus să mergem acasă şi să aşteptăm salvarea să vină să-l testeze peste două zile. Seara însă, soţul s-a simţit şi mai rău. Duminică dimineaţă a venit salvarea, i-a măsurat saturaţia de oxigen şi a spus că e cam mică şi că trebuie să meargă la spital. I-au făcut teste, şi cei de pe ambulanţă, şi când a ajuns la spital, dar în rest nu i-a dat nimeni niciun tratament. A ajuns iarăşi la Spitalul Judeţean, dimineaţă, la ora 8,30′, a relatat jurnaliştilor soţia bărbatului decedat.

Ea a arătat că bărbatul a fost ţinut să aştepte rezultatul testului PCR, afară, în curtea spitalului, în frig, timp de circa 12 ore, deşi avea febră, iar în urma acestei expuneri starea lui s-a agravat considerabil, însă în ziua următoare medicii au început să îl plimbe între spitale, iar marţi dimineaţă a decedat.

‘A aşteptat până seara, la 20,00, rezultatul testului PCR, afară, în curtea spitalului. L-au lăsat să stea pe bancă, în frig, deşi avea febră. Seara, pentru că nimeni nu l-a ajutat în niciun fel, a venit din nou acasă, pe propriile picioare, cu semnătură pe propria răspundere. La ora 20,00, nu mai putea să vorbească, avea gura încleştată de frig. În tot acest timp, i-au luat doar analize de sânge şi i-au făcut o radiografie la plămâni. A venit acasă, toată noaptea i-a fost foarte rău, iar luni dimineaţă a venit iarăşi salvarea, l-a dus la spital, unde l-au băgat într-un container şi i-au pus o mască de oxigen la gură. Între timp, şi testul PCR ieşise negativ. Abia luni după-amiază l-a văzut un medic internist, care a spus că trebuie transferat la Spitalul TBC, deoarece are saturaţia mică. L-au plimbat degeaba la TBC, unde a fost refuzat, pentru că ei nu au concentratoare de oxigen mari. A fost trimis înapoi la Spitalul Judeţean, unde a mai aşteptat câteva ore. Abia spre seară m-a sunat şi mi-a spus că-l transferă la ATI. A ajuns să fie grav din cauza lor, pentru că el a venit la spital încă de vineri, dar nu au vrut să se uite la el şi să-i dea un tratament. Din păcate, marţi dimineaţă s-a întâmplat nenorocirea şi m-au anunţat că soţul meu a murit. Era un om fără probleme de sănătate, repet. Vreau să ştiu şi eu de ce în cazul unui om care are o şansă la viaţă nu se uită niciun medic la el‘, a mai povestit soția bărbatului decedat.

Femeia a depus plângere la secretariatul Spitalului Judeţean.

‘Cu privire la aspectele sesizate în plângerea depusă în cursul zilei de ieri la secretariatul unităţii s-au demarat deja verificări urmând ca rezultatele să fie comunicate petentei în termenul legal‘, a declarat purtătorul de cuvânt al Spitalului de Urgenţă Galaţi. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)