(FOTO) Protest spontan la Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

COMUNICAT DE PRESA AL SALARIAŢILOR DIN CADRUL AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI VASLUI

Având în vedere:

⮚ Propunerile de reorganizare, din spatiul public, ale instituțiilor din domeniul protecției mediului, justificate pentru implementarea prevederilor Legii 296/2023;

⮚ Situația dezastruoasă a sistemului de mediu datorată subdimensionării bugetelor alocate anual pentru funcționarea instituțiilor de mediu și a deficitului de personal în raport cu volumul de muncă, aspecte menționate anual, inca din anul 2009 până în prezent, dar care nu au fost luate în considerare de catre decidenții politici care s-au perindat la conducerea ministerului și a guvernului;

Noi, salariații din cadrul APM Vaslui, ASTĂZI, 08 DECEMBRIE 2023, ÎN INTERVALUL ORAR 10:00-12:00, ÎNTRERUPEM ACTIVITATEA,

INTRÂND ÎN GREVĂ DE AVERTISMENT, ÎN SOLIDAR CU CEILALȚI COLEGI DIN ȚARĂ, PRIN CARE SOLICITĂM URMĂTOARELE:

1. Conștientizarea importanței activității desfășurată de Agențiile pentru Protecția Mediului și întocmirea urgenta a unui memorandum pentru exceptarea instituțiilor de mediu de la prevederile Legii nr. 296/2023:

– APM-urile sunt instituțiile care au fost astfel constituite încât deciziile emise să nu! fie influentate politic, ci să fie bazate pe expertize tehnice a personalului dar și a experților din diferite domenii și a altor instituții deconcentrate.

– APM-urile sunt înființate în perioada de preaderare la Uniunea Europeană, având ca scop implementarea directivelor europene privind protecția mediului;

– APM-urile sunt instituții cu personalitate juridică, descentralizate la nivel local, care reprezintă MMAP în teritoriu, fiind parte din colegiile prefecturale și având roluri bine stabilite la nivel local;

– Activitatea APM-urilor este în strânsă legătură cu alte instituții publice deconcentrate (DSP, DAJ, DSV, DJS etc.) atât în procedura de reglementare cât și în monitorizarea calității factorilor de mediu cu impact asupra mediului si al sănătății populației;

– APM-urile sunt instituții de mare importanță la nivel local, fiind responsabile de calitatea factorilor de mediu, de dezvoltarea economică dar și administrativă la nivel local și implicit a stării de sănătate a populației, actul de reglementare emise de APM-uri fiind acte integratoare a tuturor institutiilor deconcetrate cu atributii de reglementare (DSP, DAJ, DSV, DJS etc)

– APM-urile sunt partenerii strategici ai operatorilor economici, a autorităților publice locale dar și a fiecărui om, fiind răspunzători de calitatea vieții la nivel local.

2. Având în vedere situația dezastruoasă din punct de vedere al mediului, în care se află România, fiind in infringement declarat în mai multe

domenii, cerem urgent întocmirea unui memorandum la nivel de MMAP prin care să se declare domeniul protecției mediului ca domeniu

de siguranță națională, asa cum este incadrat si in alte state ( ex: SUA) -MMAP are în ”adminstrare” aerul, apa, biodiversitatea, solul României!

Instituțiile din subordine sunt ”instrumentele” prin care MMAP ”gestionează” acești factori de mediu, fiind direct responsabili de sănătatea și calitatea vieții românilor!

– Aceste ”instrumente” trebuie să funcționeze optim prin finanțare optimă și cu personal suficient și bine pregătit.

-Fiind declarat domeniu de siguranță națională și nu încadrat la ” si altele”, putem beneficia de fonduri suficiente pentru funcționarea echipamentelor existente (stații de monitorizare a calității aerului, stații de radioactivitate, echipamente de laborator etc.) și achiziționarea de echipamente noi, performante asemănătoare celor de la Inspectoratele Judetene pentru Situatii de Urgenta ( ISU).

3. Consolidarea instituțională prin finanțarea corespunzătoare a activității desfășurate și angajări de personal.

– La înființare fiecare APM avea prevăzut în statul de funcții, în funcție de caracteristicile județului respectiv o medie de 45 de angajați și un buget corespunzător activității (bugetul previzionat era aprobat fără tăieri). Până în 2009, sistemul a dovedit o eficiență optimă. După acest an, urmare a reducerii fondurilor alocate, a interzicerii de a se face angajări, s-a ajuns în prezent la disfuncționalități grave ale activității agențiilor și la un personal atât de redus încât aproape că sunt angajați care au în fișele posturilor atribuții cât să suplinească 3 angajați.

– De asemenea, este imperios necesar să se permita angajarea si formarea de personal la nivel local, deoarece în prezent personalul este subdimensionat, îmbătrânit, iar fonduri pentru instruiri nu sunt asigurate inca din anul 2010.

Toți miniștrii și prim miniștrii din ultimii 20 de ani au prezervat, cât au putut, instituțiile de mediu din România pentru că au înțeles că această structură (ANPM, APM-uri) este cea mai viabilă, iar noi cei din teritoriu am făcut munca grea!

SALARIAŢII APM VASLUI