(FOTO) Noi proiecte pentru județul Iași votate astăzi în ședința ordinară a Consiliului Județean

Consilierii județeni s-au pronunțat în ședința ordinară de astăzi pe 29 de proiecte de hotărâre referitoare la modernizarea infrastructurii rutiere, sprijinirea activității instituțiilor medicale din subordinea consiliului, proiecte de mediu, rectificarea bugetului general al Consiliului Județean și alte proiecte de interes județean.

În urma votului consilierilor județeni, s-au aprobat credite de angajament în valoare de 55.140 mii lei pentru modernizarea a trei drumuri județene: DJ 201C: limită Judeţ Neamţ – Răchiteni – intersecţie DN 28, DJ 249: Hermeziu – Vladomira și DJ 282B: Intersecţie DN 24C – Bivolari – Traian – Spineni – Intersecţie cu DJ 282F.

Totodată, s-a aprobat alocarea din excedentul Consiliului Judeţean Iaşi pentru anul 2021 a fondurilor necesare pentru “Reabilitarea și modernizarea spitalului clinic de urgență pentru copii ”Sf. Maria”, acordarea de stimulente financiare personalului din cadrul Spitalului Mobil/Modular de la Lețcani, precum și darea în administrare către Institutul Regional de Oncologie Iaşi a imobilului din strada Codrescu, numărul 6, proprietate publică a Consiliului Județean Iași.

Consilierii județeni au mai votat astăzi și pentru aprobarea „Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Iași 2019-2025” și alocarea din excedentul Consiliului Județean Iași pe anul 2021 a sumelor necesare plăților urgente pentru acest obiectiv, precum și aprobarea raportului pentru perioada ianuarie – decembrie 2020 privind stadiul realizării măsurilor incluse în Planul de menținere a calității aerului în Județul Iași pentru perioada 2019 – 2023.

Echipa de consilieri județeni s-a completat astăzi prin validarea mandatului domnului Dolachi Pelin Constantin care a depus jurământul pentru a intra în Consiliul Județean.

„Așa cum am susținut dintotdeauna, dezvoltarea județului nostru depinde foarte mult de o rețea modernă de drumuri, de aceea vom prioritiza în acest mandat investițiile în infrastructura rutieră. Suntem județul cu cel mai mare număr de locuitori, peste un million, și trebuie să asigurăm îmbunătățirea accesibilității comunelor îndepărtate, astfel încât orice cetățean să poată ajunge ușor și în siguranță în orice punct din județ. Mă bucur că vom închide anul acesta Master Planul, odată cu aprobarea creditelor de angajament pentru cele trei drumuri județene, cum mă bucur că am reușit să susținem proiectul de construcție a unui Centru Național de Terapie cu Protoni, demarat de Institutul Regional de Oncologie Iaşi, cu care cred că am deschis astăzi drumul către o colaborare frumoasă și de lungă durată.”, a declarat Costel ALEXE, Președintele Consiliului Județean Iași.

(Comunicat de presă CJ Iași)

Această prezentare necesită JavaScript.