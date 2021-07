(FOTO) NEAMŢ: Accident rutier cu victime din Iaşi şi Dolj

Doi pensionari din Dolj au ajuns pe un pat de spital din judetul Neamt, dupa ce soferul de 70 de ani a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens, a intrat in coleziune cu un alt autorturism, ambele masini ajungand pe statiul verde de pe marginea DN15 C, in localitatea Agapia.

In urma accidentului, 3 persoane au ajuns la spital, din cele 6 aflate in ambele autoturisme.

”Din primele cercetări efectuate a reieșit că, în timp ce un bărbat de 70 de ani, din județul Dolj, conducea un autoturism pe DN 15 C, în localitatea Agapia, din direcția Târgu-Neamț – Piatra Neamț, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare, intrând în coliziune cu un autoturism condus de o femeie de 47 de ani, din județul Iași. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, în vederea stabilirii, cu exactitate, a circumstanțelor în care s-a produs evenimentul rutier”, a precizat Georgiana Moșu, purtator de cuvant IPJ Neamt.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari de la Tirgu Neamt cu o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare și două echipaje cu ambulanțe de la SAJ Târgu Neamț. În urma accidentului rutier, cele două autoturisme au părăsit partea carosabilă, unul răsturnându-se. Două persoane au primit îngrijiri medicale la locul evenimentului, una ele fiind transportată la CPU Târgu Neamț. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și au curățat/degajat carosabilul de elementele rezultate în urma accidentului rutier. (Radio Iaşi/Gianina Buftea)