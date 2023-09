(FOTO/AUDIO) Târgul de Carte „Gaudeamus – Radio România” și-a deschis porțile, la Iași!

Peste 40 de edituri din țară sunt prezente, începând de astăzi, la Iași, la cea de-a treia ediție a Târgului de Carte „Gaudeamus – Radio România”.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin echipa Gaudeamus și Radio România Iași, cu sprijinul Primăriei Municipiului.

Organizatorul manifestării, Connie Chifor, a precizat că, față de ediția precedentă, a crescut cu 30% numărul editurilor participante:

Connie Chifor: În primul rând, spațiul de desfășurare este unul, sperăm noi, mai accesibil, mai prietenos, deși nu avem ce să reproșăm nici Pieței Unirii. E un spațiu simbolic al Iașului, aproape de Palatul Culturii, un spațiu în care sper că vom avea un impact de public mai mare decât la edițiile precedente. Primele ecouri pozitive au fost în rândul participanților – avem deja cu peste 30% mai mulți decât la ediția precedentă, astfel încât și așteptările tuturor sunt mari.

La rândul său, managerul Radio România Iași, Claudia Crăcăleanu, a subliniat că Iașul continuă să ocupe primul loc în clasamentul marilor orașe din țară unde cartea se vinde foarte bine:

Claudia Crăcăleanu: Iașul are un număr foarte mare de edituri încă – zece, dacă nu mă înșel – în timp ce alte mari orașe, poate de același calibru, au mult mai puține edituri. Ca urmare, sper că acest târg va fi un succes și mai sper că cei care vin să cumpere carte sunt și ascultători de Radio Iași, pentru că Radio Iași este un post de radio regional cu audiență foarte bună pe Moldova și sper ca tinerii să fie receptivi și la carte, și la programele Radio Iași, și la produsele online pe care le oferă Radio Iași.

Primarul municipiului, Mihai Chirica, a declarat că Iașul rămâne un punct de referință a culturii românești și a accentuat importanța unui asemenea eveniment în capitala Moldovei:

Mihai Chirica: Despre importanță, cred că n-ar trebui niciodată să mai discutăm atunci când vorbim despre carte. Este baza, este temelia oricărei națiuni și trebuie s-o susținem, trebuie să o prezentăm și trebuie s-o consumăm. Iar faptul că vine sub această oblăduire a Gaudeamus este, pentru noi, în primul rând, o onoare să-i găzduim aici și mulțumesc pe această cale Radio România. Mulțumesc pe această cale și Studioului Teritorial Iași – faptul că a reușit să aducă această manifestare în orașul nostru e cred că un loc potrivit. Suntem un oraș al școlii, al culturii și sperăm să fim și un oraș al cititului.

Președintele de onoare al ediției din acest an este conf. univ. dr. Ioan Milică, directorul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” din Iași, cunoscut scriitor și publicist:

Ioan Milică: Mă bucur că un oraș al cărții, precum orașul Iași, găzduiește un eveniment menit să susțină lectura, contactul cu cartea, prietenia chiar și de câteva clipe. La târg vor fi și alte tipuri de produse pe care iubitorii de carte le au în atenție. Ținem cont de faptul că a început anul școlar și putem vedea aici rechizite, altele decât cele care sunt în mod obișnuit pe piață. Am observat deja în standurile aranjate de participanți o ofertă de carte bogată. Cred că pretențioșii vor găsi și alte tipuri de format lectura – în format audio, de pildă. Cu alte cuvinte, târgul încearcă să ofere cât mai multe lucruri frumoase și sper că cei care vor trece pe aici nu vor pleca cu mâna goală.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România se desfășoară până duminică în incinta unui ansamblu de pavilioane expoziționale mobile, amplasate în zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare, lângă Biserica „Trei Ierarhi”.

Publicul va putea participa, în acest zile, inclusiv la lansări și prezentări de carte.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)