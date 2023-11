(FOTO/AUDIO) Protest al corpului de balet de la Opera Națională Română din Iași

Peste 30 de soliști și colaboratori ai corpului de balet de la Opera Națională Română din Iași au protestat, astăzi, în fața instituției. Aceștia acuză comportamentul șefei Serviciului de Balet, Cristina Todi și solicită demisia acesteia din funcție.

Balerinii reclamă distribuții subiective în roluri, timp insuficient pentru repetiții și crearea unei atmosfere tensionate în rândul corpului de balet.

Monica Ailiesei, solistă: În ultimul an și jumătate s-au acumulat în cadrul compartimentului nostru foarte multe tensiuni și diferite conflicte cu șeful de serviciu balet. Nemulțumirile noastre sunt legate de modul profesional în care dumneaei s-a comportat cu noi, coroborate și cu jigniri și diverse întâmplări, având în vedere că noi avem nevoie tot timpul de repetiții și de antrenament. Spre exemplu, am avut la Lacul Lebedelor primul spectacol al stagiunii, am întâmpinat diverse probleme din cauză că noi nu am avut timpul necesar de repetiții și s-a întâmplat în spectacol inclusiv ca unii oameni să se accidenteze.

Protestatarii au precizat că a fost înaintat un referat conducerii instituției de cultură de la Iași, dar și un memoriu către ministerul de resort.

Cristian Preda, solist colaborator: O atmosferă foarte apăsătoare pentru toți balerinii. Noi am depus un referat de 48 de pagini conducerii. În același timp, am depus și un memoriu la Ministerul Culturii și așteptăm rezolvarea acestei situații. Din punctul nostru de vedere, demisia dumneaei este singura rezolvare, pentru că o majoritate a companiei de balet consideră că dumneaei nu este din punct de vedere profesional, la nivelul pe care noi îl așteptăm pentru o instituție cum este Opera Națională din Iași.

La ONRI sunt 50 de angajați la Serviciul Balet, iar referatul a fost semnat de 32 de persoane.

Șefa Serviciului Balet, Cristina Todi nu a răspuns acuzațiilor, în schimb directorul intermiar al Operei Naționale Române din Iași, Andrei Fermeșanu, a precizat că ea nu poate fi demisă din funcție.

Andrei Fermeșanu: Demiterea dintr-un caz arbitrar nu se poate face pentru că un contract perioadă nedeterminată este obținut în urma unui concurs. Până acum, împreună cu coordonatorul artistic, am avut mai multe întâlniri, atât cu ansambul de balet, cât și cu Serviciul Balet și maestrul de balet, în toate pemutările posibile, încercând să găsim o cale de detensionare. Mai mult decât atât, într-un Consiliu de Administrație am adăugat atribuții fișei de post maestrului de balet, astfel încât ne aflăm în fața situației în care avem doi șefi care coordonează ansamblul de balet, tocmai în ideea de a descentraliza.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)