(FOTO/AUDIO) Mai multe lucrări ale unor artiști plastici, expuse în zona centrală a Iașiului în cadrul Romanian Creative Week

Mai multe lucrări ale unor artiști plastici prezenți la Iași, la evenimentul „Romanian Creative Week”, sunt expuse pe pietonalul Ștefan cel Mare, în Piața Unirii și în zona bulevardului Carol I.

Andrei Cozlac, curatorul „New Media District” din cadrul acestei manifestări, a precizat că publicul va putea admira atât piese ale unor artiști consacrați, cât și lucrări de artă ale unor debutanți:

Andrei Cozlac: Tema din acest an de la New Media District este „Energy pattern”. Față de alte evenimente New Media din țară, care presupun expunerea unor lucrări de arte New Media în spațiul public, particularitatea New Media District-ului este că acest eveniment este și un generator și el este structurat pe mai multe layer-uri, adică avem zonă de artiști consacrați, artiști care se expun și promovează, și o zonă de experiment și inovație. Totodată, avem o zonă de burse date studenților de la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” care au câștigat și au produs proiectele în cadrul New Media District.

Cea de-a patra ediție a „Romanian Creative Week” a început astăzi, iar timp de 12 zile, va reuni, la Iași, o sută de artiști din țară și din străinătate și peste 200 de acțiuni creative.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)