(FOTO/AUDIO) Iași: Bibliotecă modernă multifuncțională, găzduită de corpul O al UAIC

Reprezentanții Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași au inaugurat astăzi corpul O al instituției academice, o clădire care va găzdui o bibliotecă modernă multifuncțională. La eveniment au participat autorități locale și județene.

Investiția a fost efectuată cu ajutorul fondurilor europene și se ridică la 14 milioane de lei.

Rectorul universității, profesorul universitar Tudorel Toader, a precizat că, în această clădire, vor funcționa bibliotecile Facultăților de Istorie și Litere și tot aici va fi amplasată și arhiva universității.

Tudorel Toader: Am făcut demersuri pentru reproiectarea clădirii, am primit toate autorizațiile, avizele necesare, am depus proiectul la ADR Nord-Est, care este în valoare de 14 milioane și ceva de lei. ADR Nord-Est ne-a finanțat integral, am restaurat-o – parter, etajul 1, etajul 2. Vă invităm să o vizitați. La capătul clădirii va fi arhiva universității, arhiva centrală a întregii universități. Vom aduce la etajul 2 biblioteca Facultății de Istorie. La etajul 1, biblioteca Facultății de Litere. În spațiul în care ne aflăm, va fi comun pentru activități extra-curiculare, activități culturale, educative, complementare celor didactice.



Directorul Agenției de Dezvoltare Nord-Est, Vasile Asandei, a precizat că pe exercițiul financiar european precedent și pe cel actual, universitatea ieșeană a depus cele mai multe proiecte la nivelul regiunii, o parte dintre acestea fiind deja definitivate și altele în curs de implementare.

Vasile Asandei: Vreau să remarc, pe de o parte, implicarea universității, a echipei de aici, pentru a face lucruri de foarte bună calitate. Pe de altă parte, vreau să demonstrăm încă o dată că ne preocupă educația. Aici era un spațiu, vorbeam mai devreme cu domnul rector, în care îți era frică să intri, ca și corpul E pe care l-am inaugurat cu ceva timp în urmă. Această investiție demonstrează că ne preocupă foarte mult educația și ne preocupă ca tinerii să aibă aceleași condiții de studiu ca în străinătate. Ne interesează ca oamenii să-și regăsească aici locul și, eventual, să nu mai plece la studiu în străinătate.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)